Який завтра, 20 лютого, день – що про нього відомо, яке церковне свято, що не можна робити

20 лютого 2024 року — вівторок. 727-й день війни в Україні.

Яке завтра, 20 лютого, церковне свято

20 лютого в церковному календарі – день пам’яті Льва Катанського. Часто його ще називають Дивотворцем. Він був єпископом в місті Катанія (Сицилія), хоча сам народився в італійській Равенні. Від юних років багато молився, а тому отримав від Господа дар дивотворення. Приходили до нього немічні та сліпі, а він їх всіх зцілював. Помер Лев в глибокій старості і похований був у церкві святого Луки, яку сам побудував.

Що не можна робити 20 лютого

Не можна давати жодних обіцянок, тому що не зможете їх виконати.

Заборонено починати нові справи — вони закінчаться погано.

Краще не пити алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 20 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: не йде сніг — рік буде неврожайним;

пішов сніг із дощем — до відлиги та бурхливих річок;

високо в небі літають зграї воронів — прийде снігопад.

20 лютого високо в небі літають зграї воронів — прийде снігопад / Фото: Pexels

Цього дня наші предки останній раз каталися на санях з гірки. Існувала навіть прикмета: хто проїде найдовше, той зустріне цього року своє щастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 лютого

Які завтра іменини: Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій, Ярослав.

Талісманом людини, народженої 20 лютого, є корал. Екзотичний камінь, який приваблює до себе шанувальників прекрасного. Здавна вірили, що прикраси з коралу роблять людину привабливішою для інших.

Цього дня народилися:

1905 рік — український письменник, член уряду УНР у вигнанні Улас Самчук;

1921 рік — лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні "Східняки", член Закордонного Представництва УГВР Микола Савченко-"Миколенко";

1978 рік — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно) Дмитро Васильєв.

Пам’ятні дати 20 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 20 лютого:

1649 рік — Богдан Хмельницький починає переговори з поляками про визначення кордонів Запорізького війська;

1666 рік — засновують Монреаль — одне з найбільших канадських міст;

1811 рік — уряд Австрії оголошує про банкрутство у зв'язку з неможливістю впоратися з інфляцією після наполеонівських воєн;

1816 рік — у Римі відбувається прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник";

1872 рік — на П'ятій авеню в Нью-Йорку відкривається будівля Музею мистецтва Метрополітен;

1872 рік — у США отримують патент на електричний ліфт;

1922 рік — Віленський сейм ухвалює приєднати Вільнюс і частину південно-східної Литви до Польщі;

1939 рік — лідер Ірландії Еймон де Валера заявляє, що його країна буде дотримуватися нейтралітету під час майбутньої війни;

1940 рік — вперше на екранах з'являється знаменита пара — Том і Джеррі;

1960 рік — на сцені рідної школи в Сіетлі відбувається перший виступ майбутнього гітариста-віртуоза Джимі Гендрікса;

1992 рік — Верховна Рада України постановляє святкувати День Незалежності України 24 серпня;

1992 рік — засновують англійську Прем'єр-лігу, що прийшла на зміну Футбольній лізі;

1998 рік — 15-літня американка Тара Ліпінські виграє змагання серед жінок з фігурного катання на зимовій Олімпіаді в Нагано, ставши наймолодшою переможницею Білих Олімпіад;

1999 рік — в аеропорту Нью-Йорка затримують колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2002 рік — заснувують українське видавництво "Видавничий дім "Школа" (видавництво, Харків);

2014 рік — під час протистояння Євромайдану і злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці вбивцями з "Беркуту" були розстріляні активісти;

2014 рік — вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочинається російсько-українська війна.

Погода на 20 лютого

Завтра, 20 лютого, в Києві похмуро, проясниться лише ввечері, без опадів. У Львові хмарно, ближче до вечора дрібний дощ. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі вранці хмарно, але до другої половини дня небо повинне прояснитися, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +2 вдень та -3 вночі. У Львові — +6 вдень та 0 вночі. У Харкові — 0 вдень та -6 вночі. В Одесі — +3 вдень та 0 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні / Фото: Associated Press

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні. Створений для вшанування пам'яті тих людей, які загинули під час мирного народного протесту. Почалося все ще в листопаді 2013 року, коли тодішній президент України Віктор Янукович попри обіцянки відмовився дотримуватися Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Від вечора 21 листопада на Майдані Незалежності почали збиратися люди на мирний протест. Проте влада лише стягувала до столиці спецпідрозділ "Беркут" і не зважала на бажання мітингарів. Вночі проти 30 листопада Янукович вдався до силового розгону нібито для того, щоб встановити на площі новорічну ялинку.

Жорстоке побиття людей обурило суспільство і 1 грудня на Майдані зібралося ще більше людей, які вимагали вже відставки очільників силових структур. Настрої швидко змінювалися і люди зрозуміли, що без відставки уряду нічого не зможуть домогтися. В ніч проти 11 грудня силовики знову здійснили спробу розігнати мітинг, але вона не вдалася. Перші жертви з'явилися в січні 2014 року.

18 лютого до Верховної Ради рушила колона беззбройних мітингарів, проте їх зустріли "Беркут" і так звані "тітушки". Багато людей отримало поранення, двоє загинуло. Увечері силовики висунули вимогу, щоб Майдан покинули діти і жінки, а самі почали наступ. Близько 20 людей загинуло від куль та осколків гранат. Відбити Майдан вдалося вранці 19 лютого, а вже 20 лютого став найкривавішим днем в історії Революції Гідності. Силовиками була застосована вогнепальна зброя. Було вбито близько 70 осіб.

Також 20 лютого День соціальної справедливості в Україні. 2007 року Генеральна Асамблея ООН створила Всесвітній день соціальної справедливості і Україна підтримала ініціативу. Ця подія наголошує на необхідності боротьби за соціальну справедливість в усьому світі і нагадує про важливість забезпечення рівних прав для всіх громадян.

А ще 20 лютого День початку російської агресії проти України. Саме цього дня 2014 року розпочалася російська агресія проти України, яка триває і досі. Почалося все з самовільного збройного захоплення півострова Крим. Росія також почала інформаційну, правову, економічну, збройну та енергетичну війну, щоб знищити територіальну недоторканість та незалежність України.

20 лютого Міжнародний день людей, які перемогли алкоголізм. Вважається, що дату обрали невипадково, адже саме цього дня було створено грановану склянку, в яку, за традицією, наливають алкоголь.

Також 20 лютого Міжнародний день куріння люльки. Свято присвячене всім тим, хто є прихильником цієї давньої традиції. Воно було створене ще 2008 року і від того моменту поширилося всією земною кулею.