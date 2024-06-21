Який завтра, 22 червня, день – все про важливі події, церковний календар, що не можна робити

Завтра, 22 червня, День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. До Нового року залишилося 192 дні.

22 червня 2024 року — субота. 850-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був християнським мучеником і видатним противником аріанства. Став єпископом давнього сирійського міста Самосата 361 року. Він помер приблизно 379 року в Долихи, ймовірно в Малій Азії. За свою тверду позицію щодо Православного Віровизнання зазнав переслідувань з боку аріан і був неодноразово був позбавлявся своєї кафедри, а ще його засилали в заслання.

Що не можна робити 22 червня

Заборонено лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним.

Не можна ходити до лазні — наші предки вірили, що нечисть може нашкодити.

Не варто вирушати у далеку дорогу — подорож вдалою не буде.

Народні прикмети і традиції на 22 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: спекотний день — до сильних зимових морозів;

над берегом річки стелиться туман — чекайте на негоду;

дощить цього дня — добре вродить зерно;

на небі з'явилася веселка — чекайте на те, що піде дощ.

22 червня спекотний день до сильних зимових морозів / Фото: Unsplash

Наші предки вважали, що цей день чудово підходить для прибирання в будинку і робіт на городі. Прийнято ходити в гості ввечері, робити один одному невеликі приємні сюрпризи.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 червня

Які завтра іменини: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 22 червня, є аквамарин. Відноситься до класу берилів. Здавна аквамарин вважається магічним каменем, який допомагає підвищити самооцінку, посилити дружбу.

Цього дня народилися:

1981 рік — український телеведучий, актор Сергій Притула;

1987 рік — український хокеїст Володимир Алексюк;

1997 рік — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув у ході російського вторгнення в Україну, Герой України (2023, посмертно) Дмитро Церахто.

Пам’ятні дати 22 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 червня:

1634 рік — Рембрандт одружується зі Саскією ван Ейленбюрх, що відтоді стає його музою;

1671 рік — Османська імперія оголошує війну Речі Посполитій;

1675 рік — англійський король Карл II засновує Гринвіцьку обсерваторію;

1889 рік — Німецька імперія першою в Європі вводить пенсії зі старості;

1910 рік — відкривають першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсує дирижабль "Німеччина";

1915 рік — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільняють Львів від російських військ після 293 днів російської окупації;

1940 рік — в Комп'єні Французька республіка підписує капітуляцію перед Третім Рейхом (у тому ж вагоні, в якому 1918 року підписувала капітуляцію Німецька імперія);

1941 рік — у в'язницях Львова розпочинаються розстріли в'язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим;

1944 рік — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік — до ООН одночасно приймають НДР і ФРН.

Погода на 22 червня

Завтра, 22 червня, в Києві ясно, без опадів. У Львові хмарна погода, вдень дощ із грозою, який ввечері зміниться на дрібний дощ. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі ясна погода, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +27 вдень та +17 вночі. У Львові — +31 вдень та +16 вночі. У Харкові — +26 вдень та +16 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни / Фото: Unsplash

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни. Саме цього дня 1941 року в Україні розпочалася нова фаза Другої світової війни. Згідно зі статистичними даними в ній загинуло близько 20% українців. Ідея створення дня пам'яті належить президенту України Леоніду Кучмі, який видав відповідний указ в листопаді 2000 року. Цього дня вшановуються всі ті, хто віддав своє життя за нашу державу.

Також 22 червня День шоколадного еклера. Свято, яке було створене на честь улюбленого багатьма десерта, що виготовляють із заварного тіста та вершкового заварного крема. Після цього еклери додатково занурюють у шоколадну глазур. Походження десерту суперечливе. За деякими джерелами, він був придуманий у Франції, а інші стверджують, що це сталося у Швейцарії чи Австрії.

А ще 22 червня Всесвітній день смурфиків. Свято щороку припадає на найближчу до 25 червня суботу, адже саме цього дня 1928 року народився відомий бельгійський кариакатурист П’єр Кюлліфор, який створив милих синіх істот — смурфиків.