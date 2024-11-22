Який завтра, 23 листопада, день – все про події, кого вшановує церква, що не можна робити

23 листопада 2024 року — субота. 1004-й день війни в Україні.

Кого завтра вшановує церква

23 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих святителів Амфілохія і Григорія. Святий Амфілохій Іконійський жив у IV столітті і був єпископом міста Іконії в Малій Азії (сучасна Туреччина). Він був близьким другом та соратником святителя Василя Великого та Григорія Богослова. Амфілохій був відомий своєю великою мудрістю та ревністю у проповіді християнської віри. Він брав участь у багатьох церковних соборах і активно боровся проти єресей, особливо аріанства. Його проповіді та листи залишили значний слід у богословській думці того часу. Амфілохій помер 394 року, залишивши після себе велику спадщину духовних та богословських творів.

Святий Григорій Богослов, також відомий як Григорій Назіанзин, був одним з найвидатніших богословів ранньої християнської церкви. Він народився 329 року в місті Назіанзі в Малій Азії. Григорій отримав блискучу освіту і присвятив своє життя служінню Богу. Він був єпископом Сасіми, але найбільше прославився своєю діяльністю в Константинополі. Григорій Богослов був одним з головних учасників Другого Вселенського Собору 381 року, де він відігравав важливу роль у боротьбі проти аріанської єресі. Його богословські праці, зокрема "П'ять богословських промов", значно вплинули на розвиток християнської догматики. Григорій помер 390 року, залишивши після себе велику спадщину духовних та богословських творів.

Що не можна робити 23 листопада

Не можна починати конфлікти, тому що вони затягнуться.

Не слід лаятися, лихословити, сваритися.

Забороняється зловживати алкоголем.

Народні прикмети і традиції на 23 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на небі немає або мало хмар — до ясної і холодної погоди;

довкола місяця рожеве сяйво — будуть тріскучі морози;

хмари на заході червоні — погода буде ясною;

низькі хмари — чекайте на похолодання.

23 листопада довкола місяця рожеве сяйво — будуть тріскучі морози / Фото: Unsplash

Цей день наші предки проводили гучно: співали, танцювали, збиралися у групи і веселилися. Привід — санний шлях вже встановився і до весни сніг пролежить.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 листопада

Які завтра іменини: Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

Талісманом людини, народженої 23 листопада є берил. Камінь, який часто носили жінки, щоб їхні чоловіки були вірними в шлюбі. Також берил за легендами є потужним захисником від темної магії.

Цього дня народилися:

1871 рік — український військовий діяч, генерал-четар УГА Антін Кравс;

1896 рік — український композитор і піаніст Віктор Косенко;

1933 рік — сучасний польський композитор, диригент, педагог Кшиштоф Пендерецький.

Пам’ятні дати 23 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 23 листопада:

1917 рік — Олександр Немітц направляє телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї встановлюють прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

2003 рік — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подає у відставку;

2007 рік — починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік — Росія була визнана країною "Спонсором Тероризму".

Погода на 23 листопада

Завтра, 23 листопада, в Києві похмуро, вночі дощ, який вранці зміниться на сніг, в другій половині дня послабшає, щоб закінчитися до вечора. У Львові похмуро, вночі сніжитиме, потім без опадів. У Харкові похмуро, від середини і до кінця дня дрібний дощ. В Одесі хмарно, вранці дощ, який до вечора закінчиться.

Температура повітря в Києві +1 вдень та -1 вночі. У Львові +1 вдень та -2 вночі. У Харкові +7 вдень та +3 вночі. В Одесі +10 вдень та +1 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

23 листопада День пам'яті жертв голодоморів / Фото: Фото з відкритих джерел

23 листопада в Україні і світі Міжнародний день обізнаності про ауру. Припадає на четверту суботу листопада. Аура — це невидиме енергетичне поле, яке, як вважається, оточує живі істоти. Згідно з деякими духовними і езотеричними традиціями, аура може відображати фізичний, емоційний і духовний стан людини. Колір, інтенсивність і структура аури можуть бути індикаторами настрою, стану здоров'я або рівня енергії.

Також 23 листопада День пам'яті жертв голодоморів. Це національний день скорботи, який припадає щороку на четверту суботу листопада. Голодомор — це масовий штучний голод, організований сталінським режимом у 1932–1933 роках, який спричинив смерть мільйонів українців. Він був частиною репресивної політики, спрямованої на придушення опору селянства колективізації та знищення української національної ідентичності. Також Україна вшановує пам’ять жертв голоду 1921–1923 та 1946–1947 років, які були наслідком політики радянської влади. День пам’яті є важливим для вшанування загиблих і усвідомлення трагічних уроків історії. Він нагадує про необхідність відстоювання прав людини, національної свободи та протидії будь-яким формам репресій і геноциду.

А ще 23 листопада Міжнародний день імідж-консультанта. Це свято має на меті підвищити обізнаність про важливість іміджу в сучасному світі та відзначити професіоналів, які допомагають людям і компаніям вдосконалювати свій образ.

23 листопада Міжнародний день боротьби з безкарністю. Цей день був встановлений для того, щоб привернути увагу до важливої проблеми: відсутності справедливості за порушення прав людини, коли винні особи залишаються непокараними за свої злочини, часто через корупцію, бездіяльність або слабкість правової системи. Міжнародний день боротьби з безкарністю був проголошений ООН 2011 року в пам'ять про ті жахливі події, що сталися 23 листопада 1990 року, коли внаслідок нападу на журналістів в Мексиці були вбиті двоє представників ЗМІ. Це стало сигналом для світу про серйозні проблеми безкарності щодо злочинів, вчинених проти журналістів, правозахисників та інших осіб, які займаються важливою діяльністю з просування прав людини.

Також 23 листопада Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини. Основна мета цього дня — підтримати людей, які пережили трагедію втрати через самогубство, допомогти їм впоратися з горем і болем, а також привернути увагу до проблеми психічного здоров’я, що може призвести до самогубства. День наголошує на важливості створення підтримуючих середовищ для тих, хто стикається з такими трагічними подіями, і надає можливість підвищити обізнаність щодо впливу, який має самогубство на родину, друзів і громаду.

А ще 23 листопада Всесвітній день акварелі. Був заснований для популяризації цього технічного і мистецького стилю живопису, який має багатовікову історію. Свято дає можливість художникам по всьому світу продемонструвати свої роботи та поділитися творчістю з іншими. Цей день сприяє підвищенню обізнаності про акварель як вид мистецтва, а також надає можливість любителям мистецтва дізнатися більше про техніки малювання аквареллю.