Який завтра, 24 лютого, день – основні події, кого вшановує церква, що не можна робити

Завтра, 24 лютого, Національний день молитви в Україні. Віряни святкують перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 310 днів.

24 лютого 2025 року — понеділок. 1097-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

24 лютого в церковному календарі – перше і друге віднайдення голови Івана Хрестителя. Це свято присвячене обретінню голови святого Івана Предтечі, яка була знайдена двічі. Перше віднайдення відбулося у IV столітті. Голова Івана Хрестителя була знайдена в Іерусалимі і повернута в Іерусалимський храм. Друге віднайдення сталося у V столітті. Голова святого була знайдена в Константинополі (сучасний Стамбул) і також повернута в храм.

Що не можна робити 24 лютого

Не можна прясти, в'язати.

Категорично забороняється різати корову.

Не слід тримати домашню худобу голодною.

Народні прикмети і традиції на 24 лютого

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім — буде сильний вітер;

проліски вже зацвіли — весна прийшла, зими більше не буде;

співають дрозди — весна буде ранньою;

на даху довгі бурульки до пізньої весни.

проліски вже зацвіли — весна прийшла, зими більше не буде / Фото: Unsplash

Цього дня наші предки дуже піклувалися про домашню худобу, прибирали в хліві, давали тваринам частування. Але загалом день вважався нещасливим.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 24 лютого

Які завтра іменини: Іван, Іларіон.

Талісманом людини, народженої 24 лютого є хризоберил. Допомагає вилікувати шкірні захворювання. Хризоберил здавна використовували, щоб отримати дивовижний дар — розуміти мову птахів та тварин.

Цього дня народилися:

1930 рік — хореограф, заслужений артист України Григорій Чапкіс;

1948 рік — український бард, відомий як Тризубий Стас Станіслав Щербатих;

1959 рік — український актор, телеведучий, Народний артист України (2008) Володимир Горянський.

Пам’ятні дати 24 лютого

Календар важливих подій в Україні та світі за 24 лютого:

1457 рік — перша писемна згадка про село Репинне, Хустського району Закарпатської області, Україна;

1466 рік — в Брюгге (Бельгія) відбувається перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка;

1525 рік — битва при Павії між найманими арміями Франції та імперії Габсбургів, що вважається першою битвою Нового часу;

1582 рік — Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського;

1824 рік — уряд Її Величності королеви Великої Британії оголошує війну Бірмі;

1807 рік — Папа Римський Пій VII підписує буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів;

1881 рік — розпочинається спорудження Панамського каналу;

1887 рік — Париж і Брюссель стають першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком;

1918 рік — проголошена незалежність Естонії;

1919 рік — уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я;

1920 рік — в Мюнхені відбувається перший публічний виступ активістів NSDAP;

1938 рік — з'являється у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону;

1942 пік — починає мовлення радіостанція "Голос Америки" (німецькою мовою);

1991 рік — війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш;

2008 рік — Фідель Кастро офіційно подає у відставку з поста голови уряду Куби;

2011 рік — київське «Динамо» у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемагає "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА;

2022 рік — початок повномасштабної війни (відкритого воєнного вторгнення) Російської Федерації (за підтримки Білорусі) проти України.

Погода на 24 лютого

Завтра, 24 лютого, в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові ясно в другій половині дня, без опадів. В Одесі ясно, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві 0 вдень та -10 вночі. У Львові +5 вдень та -5 вночі. У Харкові -3 вдень та -11 вночі. В Одесі +2 вдень та -8 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

24 лютого в Україні Національний день молитви / Фото: Фото з відкритих джерел

24 лютого в Україні Національний день молитви. 12 лютого 2025 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Національного дня молитви, який щорічно припадатиме на 24 лютого — у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього дня Верховна Рада проводитиме засідання, яке розпочинатиметься виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний". Кабінету Міністрів доручено протягом трьох місяців розробити та затвердити комплексний план заходів для відзначення Національного дня молитви на державному рівні за участю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Місцеві адміністрації також мають забезпечити підготовку та проведення відповідних заходів.

Також 24 лютого відбулося Повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Розпочалося 24 лютого 2022 року і стало найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. У цей день Росія розпочала масовану атаку по всій території України, завдаючи ракетних ударів, проводячи авіанальоти та наступаючи з кількох напрямків: з півночі (через Білорусь), зі сходу (з окупованих територій Донбасу та Росії) і з півдня (з Криму).

А ще 24 лютого Міжнародний день ненависті до коріандру. Його вигадали люди, які не люблять коріандр (кінзу) через його специфічний смак і запах. Причина неприязні до цієї рослини має генетичне підґрунтя. Дослідження показали, що у деяких людей є генетична мутація, через яку вони сприймають смак коріандру як мильний або неприємний. Це пов’язано з чутливістю до альдегідів – хімічних сполук, що містяться у кінзі.

24 лютого починається Масниця. Це традиційне слов’янське свято, яке символізує прихід весни та проводи зими. Воно святкується протягом тижня перед Великим постом, зазвичай у лютому або березні (дати змінюються щороку залежно від Великодня).

Також 24 лютого Всесвітній день бармена. Є професійним святом для всіх, хто працює за барною стійкою. Ця дата вибрана не випадково — вона збігається з Днем святого Аманда, покровителя виноробів, пивоварів і, відповідно, барменів. Бармени – це не просто люди, які наливають напої, а справжні майстри своєї справи, які створюють коктейлі, піднімають настрій гостям і навіть виконують роль неофіційних психологів. Професія бармена має давню історію. Перші бари з’явилися ще в Середньовіччі, а з розвитком міської культури барменство стало не лише ремеслом, а й мистецтвом.

А ще 24 лютого День народження лотереї. Перша відома лотерея була проведена ще в Стародавньому Китаї приблизно 205–187 роки до н.е. – вона допомагала фінансувати будівництво Великої китайської стіни. В Європі лотереї з’явилися в Середньовіччі. 1446 року в Брюгге (сучасна Бельгія) відбулася одна з перших задокументованих лотерей.