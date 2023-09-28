Який завтра, 29 вересня, день – що про нього відомо, яке церковне свято, що не можна робити

29 вересня 2023 року — п’ятниця. 583-й день війни в Україні.

Яке завтра, 29 вересня, церковне свято

29 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Киріака Відлюдника. Жив він у Карфагені і став читцев в досить юному віці. Від дитинства цікавився церковними книгами, життям святих, відвідував храм. Якось вирішив Киріак, що йому потрібно вирушити до пустелі, відшукати там святе місце і жити відлюдником, молячись щодня Господу.

Що не можна робити цього дня

Краще утриматися від витрачання грошей.

Не можна пліткувати, лаятися і лихословити.

Заборонено вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції на 29 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: в лісі є гриби — чекайте на затяжну осінь;

почути грім цього дня — до сніжної зими;

посиливився вітер — буде ясна погода;

зоряне небо в ніч проти 29 вересня — наступний рік врожайним буде.

29 вересня в лісі є гриби — чекайте на затяжну осінь / Фото: pixabay.com

Цього дня мисливці обов'язково йшли на полювання в ліс, вважалося, що це сприятливий день для того, аби вполювати там зайця. До повернення чоловіків жінки накривали святковий стіл і збиралися на посиденьки з сусідками.

Погода на 29 вересня

Завтра, 29 вересня, в Києві ясна погода, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не очікується. У Харкові сонячно, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві — +24 вдень та +14 вночі. У Львові — +23 вдень та +13 вночі. У Харкові — +25 вдень та +12 вночі. В Одесі — +26 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 29 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 вересня:

1515 рік — підписують "вічний мир" між Францією та Швейцарією;

1669 рік — Михаїл I стає Королем Речі Посполитої;

1789 рік — Конгрес США голосує за створення американської армії;

1793 рік — в британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1829 рік — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1897 рік — у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" вперше виконують танго;

1922 рік — в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзду" отаманів Холодного яру, арештовують більшість цих отаманів;

1926 рік — закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра;

1938 рік — засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 рік — початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 рік — засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 вересня

Які завтра іменини: Віктор, Дорофей, Йосип, Людмила.

Талісманом людини, народженої 29 вересня, є олівін. Це мінерал, який використовують у виробництві термостійкого скла. Здавна люди вірили, що олівін допомагає в реалізації планів. Також із його допомогою покращували слух і зір.

Цього дня народилися:

1844 рік — український (галицький) письменник, греко-католицький священик Осип Барвінський;

1993 рік — український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад Олег Верняєв;

1995 рік — український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень Руслан Драпалюк.

Який завтра день в Україні і світі

29 вересня День отоларинголога / Фото: pixabay.com

29 вересня в Україні вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру. За офіційними даними лиша за два дні (29 і 30 вересня) в Бабиному Яру загинуло близько 34 тисяч мирного населення. Більшість жертв були ромами і євреями, проте загинуло там і чимало українців. Водночас не лише жителів Києва, але й біженців, які евакуювалися і покинули рідні домівки в момент нападу нацистської Німеччини. Трагедія Бабиного Яру згадується на державному рівні як приклад ксенофобії, нацистської ідеології та расизму.

Також 29 вересня День отоларинголога. Цих лікарів часто називають ЛОРами або "вухо-горло-ніс". І дійсно вони спеціалізуються саме на захворюваннях цих органів, патологіях шиї та голови. Отоларингологія почала формуватися в окрему науку ще в середині XVIII століття, тоді анатомію вуха, носа і горла було достеменно вивчено. Також у той період розробили особливі інструменти, які допомагали досліджувати ці органи.

А ще 29 вересня Національний день кави. Найпопулярнішим це свято є в англомовних країнах, зокрема в США. Про походження улюбленого тисячами людей напою існує чимало легенд, одна перші згадки про плоди кавового дерева з'явилися в XV столітті в монастирях біля міста Мохи в Ємені. Згадувалося, що ченці, які там жили, обсмажували, а потім варили зерна, які привозили з Ефіопії.

29 вересня Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати і харчові відходи. Подія була створена 2019 року за ініціативи Генеральної асамблеї ООН для того, щоб підвищити суспільну свідомість щодо важливості цієї проблеми і шляхів її вирішення.

Також 29 вересня Всесвітній день серця. Щороку через серцеві захворювання помирає близько 17 мільйонів людей в усьому світі. Прогнози також невтішні, адже вони вказують, що до 2030 року від інфаркту або інсульту буде помирати вже близько 23 мільйонів осіб. Саме тому і було створено Всесвітній день серця. Ідею подав колишній президент Всесвітньої федерації серця (WHF) Ентоні Баєс де Луна. Тому 1999 року Всесвітня федерація серця і ВООЗ разом оголосили про створення окремої події.