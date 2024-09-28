Який завтра, 29 вересня, день – все про події, яке церковне свято, що не можна робити

29 вересня 2024 року — неділя. 949-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

29 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Киріяка самітника. Він народився в Коринті 448 року. Його батько, Іван, був пресвітером святої соборної церкви, а мати звали Євдоксія. З раннього віку Киріяк виявляв глибоку побожність і любов до читання Святого Письма. У 18 років він вирішив залишити світське життя і вирушив до Єрусалима, щоб присвятити себе служінню Богові. У Єрусалимі він приєднався до монастиря, заснованого святим Євсторгієм, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого. Киріяк провів багато років у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він був відомий своєю духовною мудрістю, строгим постом і молитвою. Преподобний Киріяк помер 557 року у віці 109 років.

Що не можна робити 29 вересня

У лазні заборонено брати віник чужої людини.

Не можна цілуватися — до розлуки.

Не рекомендовано починати нові справи.

Народні прикмети і традиції на 29 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: за вікном тепла погода — ще нескоро прийде холод;

галки збираються в зграї — буде хороша погода;

на деревах листя жовте, але ще не опадає — до довгої осені.

29 вересня на деревах листя жовте, але ще не опадає — до довгої осені / Фото: Unsplash

За традицією цього дня селяни стригли овець, а жінки займалися заготовлянням на зиму капусти. Сни проти 29 вересня вважалися порадою від Вищих Сил.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 вересня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 вересня є олівін. Найбільше цей камінь підходить жінкам, які готуються до пологів. Також здавна вірили, що олівін допомагає побороти депресивні стани.

Цього дня народилися:

1989 рік — український футболіст, гравець національної збірної України Євген Коноплянка;

1993 рік — український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад Олег Верняєв;

1995 рік — український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень Руслан Драпалюк.

Пам’ятні дати 29 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 вересня:

1515 рік — підписують "вічний мир" між Францією та Швейцарією;

1669 рік — Михаїл I стає Королем Речі Посполитої;

1789 рік — Конгрес США голосвує за створення американської армії;

1793 рік — в британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;

1829 рік — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновують Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління;

1897 рік — у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" вперше виконують танго;

1922 рік — в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами "з'їзді" отаманів Холодного яру, заарештували більшість цих отаманів;

1926 рік — закривають й проголошують музеєм Києво-Печерську лавру;

1938 рік — засуджують до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича;

1941 рік — початок масових убивств у Бабиному Яру;

1954 рік — засновують Європейську організацію з ядерних досліджень.

Погода на 29 вересня

Завтра, 29 вересня, в Києві похмуро, без опадів. У Львові увесь день хмарно, весь день сильний дощ, який трохи послабне до вечора. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі хмарно від середини дня, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +14 вночі. У Львові +12 вдень та +8 вночі. У Харкові +24 вдень та +15 вночі. В Одесі +22 вдень та +18 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

29 вересня в Україні День пам'яті трагедії в Бабиному Яру / Фото: commons.wikimedia.org

29 вересня в Україні День пам'яті трагедії в Бабиному Яру. Цей день присвячений вшануванню пам’яті жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Наймасовіші розстріли відбулися 29-30 вересня 1941 року, коли було вбито майже 34 тисячі євреїв, мешканців Києва.

Бабин Яр став символом "Голокосту від куль" і нацистської політики масового знищення людей. Протягом окупації Києва, від 1941 до 1943 року, в Бабиному Яру було розстріляно близько 100-150 тисяч осіб, серед яких були не лише євреї, але й роми, радянські військовополонені, підпільники, душевнохворі та інші. Пам’ять про трагедію Бабиного Яру завжди залишалася живою, незважаючи на спроби радянського режиму замовчати або спотворити її.

Також 29 вересня Всесвітній день річок. Щороку святкується в останню неділю вересня. Це свято було започатковане з метою підвищення обізнаності про важливість річок та необхідність їх збереження. Річки відіграють ключову роль у підтримці екосистем, забезпечуючи водою людей, тварин і рослини. Вони також є важливими для сільського господарства, промисловості та рекреації. Однак, річки стикаються з численними загрозами, такими як забруднення, надмірний водозабір, будівництво гребель та зміни клімату.

А ще 29 вересня Всесвітній день серця. Це свято було започатковане 2000 року за ініціативи Всесвітньої федерації серця та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і ЮНЕСКО. До 2011 року цей день відзначався в останню неділю вересня, але згодом дата була закріплена за 29 вересня. Метою Всесвітнього дня серця є підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання, які є основною причиною смертності у світі. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 17 мільйонів людей. Багатьох із цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у способі життя, таким як здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнопаління та зменшення споживання алкоголю.

29 вересня святкують Міжнародний день поширення інформації про продовольчі витрати і харчові відходи. Це свято було започатковане Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році з метою підвищення обізнаності про проблему харчових відходів та втрат. Щороку у світі викидається близько 1,3 мільярда тонн їжі, що становить третину всього виробленого харчування. Це не лише економічна проблема, але й екологічна, оскільки харчові відходи сприяють викидам парникових газів, використанню великої кількості води та земельних ресурсів.

Також 29 вересня Міжнародний день глухих. Це свято було започатковане 1958 року на честь створення Всесвітньої федерації глухих 1951 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються люди з порушеннями слуху, а також сприяння їх інтеграції в усі сфери життя суспільства. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підтримку прав глухих людей, популяризацію жестової мови та забезпечення рівного доступу до освіти, працевлаштування та послуг.

А ще 29 вересня Всесвітній день сітківки. Щороку святкується в останню неділю вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, що живуть із захворюваннями сітківки. Сітківка — це тонкий шар світлочутливої тканини на задній частині очного яблука, який приймає сфокусоване світло від кришталика та передає зображення через зоровий нерв до мозку. Пошкодження сітківки можуть призвести до серйозних проблем із зором, таких як макулярна дегенерація та пігментна дегенерація сітківки.

29 вересня святкують День отоларинголога. Це професійне свято присвячене лікарям, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань вуха, горла та носа. Отоларингологія є важливою галуззю медицини, оскільки ці органи відіграють ключову роль у нашому здоров’ї та якості життя.

Також 29 вересня Всесвітній день мігрантів і біженців. Припадає на останню неділю вересня. Це свято було започатковане 1914 року Папою Пієм X, який закликав молитися за мігрантів, особливо італійців, які вимушено мігрували за кордон. З роками цей день еволюціонував і тепер охоплює не лише мігрантів, але й біженців, визнаючи ширші виклики, з якими стикається переміщене населення.