Який завтра, 4 червня, день – які події трапилися, яке церковне свято, що не можна робити

Завтра, 4 червня, День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Віряни вшановують пам'ять святого Митрофана. До Нового року залишилося 210 днів.

4 червня 2024 року — вівторок. 832-й день війни в Україні.

Що завтра за церковне свято

4 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Святий Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, який був першим імператором, вірним Богові. Митрофан народився у сім’ї царського року, його батько, римлянин Дометій, зрікся ідолопоклонництва та обрав шлях християнства. Під час переслідувань християн у Римі Дометій вирушив з синами до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником. Коли імператор Костянтин прибув до Візантії і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Рима. 325 року Митрофан помер, а його мощі виявилися нетлінними.

Що не можна робити 4 червня

Забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.

Не можна пити алкогольні напої.

Не варто брехати, тому що брехня "вийде" боком.

Народні прикмети і традиції на 4 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: під час схожу сонця духота — буде негода;

дме північний вітер — чекайте на погану погоду;

веселка в першій половині дня до дощу, в другій — до спеки;

дощить — буде йти дощ ще 2-3 дні.

4 червня веселка в першій половині дня до дощу, в другій — до спеки / Фото: Unsplash

Цього дня молоді дівчата плели вінки та пускали їх по воді. Так намагалися ворожити на своє майбутнє. Якщо вінок попливе — буде дівчина щаслива, а якщо потоне — чекайте на нещастя.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 4 червня

Які завтра іменини: Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.

Талісманом людини, народженої 4 червня, є малахіт. Здавна цей камінь вважали символом здоров'я. Малахіт носили як оберіг від різних напастей. Водночас найбільш корисними вважаються камені світлішого відтінку.

Цього дня народилися:

1976 рік — український футболіст В'ячеслав Кернозенко;

1978 рік — український хокеїст Костянтин Калмиков;

1988 рік — український офіцер, учасник російсько-української війни, Герой України Олександр Петраківський.

Пам’ятні дати 4 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 4 червня:

907 рік — завершується період правління в Китаї династії Тан;

1070 рік — перша письмова згадка про сир Рокфор;

1286 рік — Королівство Єрусалимське об'єднується під владою короля Кіпра Генріха II;

1500 рік — Київ, згідно з Магдебурзьким правом, звільняється від усіх торгових мит;

1630 рік — Тарас Трясило під Переяславом громить поляків на чолі з Конецпольським;

1664 рік — Новий Амстердам перейменовують на Нью-Йорк;

1771 рік — дансько-норвезький мореплавець Вітус Йонас Беринг відкриває Аляску;

1874 рік — відбуваються перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка;

1989 рік — акція протесту на майдані Тяньаньмень в столиці Китаю, Пекіні, була жорстоко придушена танками, загинуло сотні громадян;

2014 рік — засновано 25-й окремий мотопіхотний батальйон "Київська Русь".

Погода на 4 червня

Завтра, 4 червня, в Києві похмуро, в другій половині дня дрібний дощ. У Львові хмарно, поступово дрібний дощ перейде у дощ із грозою, але ввечері знову зміниться дощем. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві — +26 вдень та +19 вночі. У Львові — +20 вдень та +15 вночі. У Харкові — +27 вдень та +19 вночі. В Одесі — +25 вдень та +20 вночі.

Який завтра день в Україні і світі

4 червня Міжнародний день коргі / Фото: Unsplash

4 червня в Україні День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця дата була встановлена Верховною Радою України 2021 року і збігається з Міжнародним днем невинних дітей — жертв агресії. Це день, коли Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною. Велика кількість українських дітей примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Цей день є нагадуванням про трагедії, які спричинила війна, і про необхідність боротьби за мир.

Також 4 червня Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Цей день був запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН 19 серпня 1982 року на її надзвичайній спеціальній сесії. Він був встановлений у відповідь на велику кількість безневинних палестинських і ліванських дітей, які стали жертвами актів агресії Ізраїлю.

А ще 4 червня Міжнародний день коргі. Походження Міжнародного дня коргі сягає 2019 року, коли група друзів з Омахи, США, вирішила присвятити день цим чарівним собакам. Вони мали на меті не лише зібрати кошти для благодійних організацій, що займаються порятунком коргі, а й використати цей день як платформу для поширення інформації про цю чудову породу.

4 червня Всесвітній день боротьби з карієсом. Цей день був вперше проведений 2013 року з ініціативи стоматологів і має на меті привернути увагу до проблеми карієсу, який є найпоширенішим захворюванням у світі. Карієс — це прогресивне захворювання зубів, яке виникає через демінералізацію кісткових тканин. Це бактеріальна інфекція порожнини рота, яка виникає внаслідок дії внутрішніх чи зовнішніх чинників.

Також 4 червня Всесвітній тиждень серцевого ритму. Це щорічний захід, який проходить від вівторка першого повного тижня червня. Цей тиждень присвячений підвищенню обізнаності про серцеві аритмії та їх вплив на здоров’я людини. Ініціатором його запровадження 2002 року став Альянс аритмії, який об’єднує лікарів, благодійні організації, політиків та людей, які страждають від захворювань серця та судинної системи.

А ще 4 червня Міжнародний день спойлерів. Це свято було вигадане в США, але зараз вважається всесвітнім. Термін "спойлер" походить від англійського слова "to spoil", що означає "псувати" або "отруювати". Спойлери часто зустрічаються як передчасно розкрита важлива інформація про сюжет фільму, книги, телешоу чи події, яка може зіпсувати враження від перегляду або читання.

4 червня День Господарських Судів України. Цього дня на початку літа 1991 року Верховна Рада України затвердила закон "Про арбітражний (господарський) суд", а пізніше, 6 листопада, ухвалила Арбітражний процесуальний кодекс України. Господарські суди України відіграють важливу роль у регулюванні спорів між учасниками господарських відносин та захисті їхніх прав.