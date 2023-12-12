Який зробити новорічний манікюр: зелений та золотий — головні кольори 2024 року (фото)

Які кольори манікюру принесуть щастя у рік Зеленого Дракона

Якого кольору зробити новорічний манікюр у рік зеленого дракона

Наступного року, у рік Зеленого Дракона найпопулярнішими кольорами для новорічного манікюру будуть зелений колір і золотистий, який дракон не любить золота.

Зелений колір є кольором удачі, процвітання та здоров’я, символізує силу, сміливість і мудрість. Якщо хочете спіймати Дракона, точніше, удачу за хвіст, зробіть зелений манікюр.

Якщо ж зелений манікюр буде поєднуватися з золотистим — багатства і слави вам не минути. Золотий колір символізує достаток, добробут і щастя. Золотистий манікюр додасть до образу розкоші та вишуканості.

Зелений новорічний манікюр на короткі нігті

Покрийте нігті насиченим зеленим відтінком, а за допомогою золотого гель-лаку намалюйте декоративні елементи

Новорічний манікюр

Новорічний манікюр

Прикрасити новорічний манікюр можна стемпінгом чи стразами

Новорічний манікюр

Урізноманітнити новорічний манікюр можна золотистими блискітками, тільки нанести їх не на весь ніготь.

Новорічний манікюр

Зелений новорічний манікюр на довгі нігті

Новорічний манікюр

Можна зробити глянцеве, а можна - матове покриття та нанести новорічний малюнок

Манікюр на довгі нігті

Буде мати гарний вигляд хвилястий нейл-арт з відтінками зеленого та золотистого гель-лаку.

Новорічний манікюр

Зелений френч на Новий рік

Френч – це класичний дизайн манікюру, який в зеленому кольорі буде мати особливу привабливість.

Зелений френч

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