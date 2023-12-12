Який зробити новорічний манікюр: зелений та золотий — головні кольори 2024 року (фото)

Які кольори манікюру принесуть щастя у рік Зеленого Дракона
Якого кольору зробити новорічний манікюр у рік зеленого дракона
Наступного року, у рік Зеленого Дракона найпопулярнішими кольорами для новорічного манікюру будуть зелений колір і золотистий, який дракон не любить золота.
Зелений колір є кольором удачі, процвітання та здоров’я, символізує силу, сміливість і мудрість. Якщо хочете спіймати Дракона, точніше, удачу за хвіст, зробіть зелений манікюр.
Якщо ж зелений манікюр буде поєднуватися з золотистим — багатства і слави вам не минути. Золотий колір символізує достаток, добробут і щастя. Золотистий манікюр додасть до образу розкоші та вишуканості.
Зелений новорічний манікюр на короткі нігті
Покрийте нігті насиченим зеленим відтінком, а за допомогою золотого гель-лаку намалюйте декоративні елементи
Прикрасити новорічний манікюр можна стемпінгом чи стразами
Урізноманітнити новорічний манікюр можна золотистими блискітками, тільки нанести їх не на весь ніготь.
Зелений новорічний манікюр на довгі нігті
Можна зробити глянцеве, а можна - матове покриття та нанести новорічний малюнок
Буде мати гарний вигляд хвилястий нейл-арт з відтінками зеленого та золотистого гель-лаку.
Зелений френч на Новий рік
Френч – це класичний дизайн манікюру, який в зеленому кольорі буде мати особливу привабливість.
Читайте також: