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Який зробити новорічний манікюр: зелений та золотий — головні кольори 2024 року (фото)

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Який зробити новорічний манікюр: зелений та золотий — головні кольори 2024 року (фото)

Манікюр на Новий 2024 рік

Які кольори манікюру принесуть щастя у рік Зеленого Дракона

Якого кольору зробити новорічний манікюр у рік зеленого дракона

Наступного року, у рік Зеленого Дракона найпопулярнішими кольорами для новорічного манікюру будуть зелений колір і золотистий, який дракон не любить золота.

Зелений  колір є кольором удачі, процвітання та здоров’я, символізує силу, сміливість і мудрість. Якщо хочете спіймати Дракона, точніше, удачу за хвіст, зробіть зелений манікюр.

Якщо ж зелений манікюр буде поєднуватися з золотистим  — багатства і слави вам не минути. Золотий колір символізує достаток, добробут і щастя. Золотистий манікюр додасть до образу розкоші та вишуканості.

Зелений новорічний манікюр на короткі нігті

Покрийте нігті насиченим зеленим відтінком, а за допомогою золотого гель-лаку намалюйте декоративні елементи

Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр
Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр

Прикрасити новорічний манікюр можна стемпінгом  чи стразами

Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр

Урізноманітнити новорічний манікюр можна  золотистими блискітками, тільки нанести їх не на весь ніготь.

Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр

Зелений новорічний манікюр на довгі нігті

Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр

Можна зробити глянцеве, а можна - матове покриття та нанести новорічний малюнок

Манікюр на довгі нігті / ©
Манікюр на довгі нігті

Буде мати гарний вигляд хвилястий нейл-арт з відтінками зеленого та золотистого гель-лаку.

Новорічний манікюр / ©
Новорічний манікюр

Зелений френч на Новий рік

Френч – це класичний дизайн манікюру, який  в зеленому кольорі буде мати особливу привабливість.

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©
Зелений френч / ©
Зелений френч

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Дата публікації
Перегляди
324
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