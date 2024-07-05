Якого підживлення не любить перець: так можна загубити весь урожай

Українські господарі дуже полюбляють висаджувати перець, але не всім удається зібрати багатий урожай зі своєї ділянки. І справа тут може бути в підживленні, бо овоч не дуже любить деяке з них, тому може часто хворіти та навіть гинути. Розповідаємо, які добрива не варто вносити у надмірній кількості на ділянку з перцем, щоб не нашкодити рослині.

Якого підживлення не любить перець: відповідь досвідчених городників

Азотисті добрива. Не слід зловживати цим підживленням — воно посилює зростання самої рослини, але зав'язь формуватиметься погано. Тому врожаю зі своєї ділянки можна не дочекатися.

Не слід зловживати цим підживленням — воно посилює зростання самої рослини, але зав'язь формуватиметься погано. Тому врожаю зі своєї ділянки можна не дочекатися. Добрива із вмістом хлору. Перець дуже боїться хлору — рослина може припинити зростання і розвиток. Це підживлення може спричинити пожовтіння та опадання листя культури.

Перець дуже боїться хлору — рослина може припинити зростання і розвиток. Це підживлення може спричинити пожовтіння та опадання листя культури. Надлишок кальцію. Якщо часто удобрювати перець підживленнями з вмістом кальцію, це спричинить гниття плодів. Тоді урожаю можна взагалі не дочекатися.

Якщо часто удобрювати перець підживленнями з вмістом кальцію, це спричинить гниття плодів. Тоді урожаю можна взагалі не дочекатися. Фосфор. Якщо занадто часто удобрювати перець цим мінеральним підживленням, рослина почне хворіти та припинить зростання. Фосфор відкладатиметься у ґрунті, що також негативно вплине на кореневу систему культури.

Якщо занадто часто удобрювати перець цим мінеральним підживленням, рослина почне хворіти та припинить зростання. Фосфор відкладатиметься у ґрунті, що також негативно вплине на кореневу систему культури. Гній та курячий послід. Свіжі органічні добрива обпалюють коріння рослини, тому перець може загинути. Не варто зловживати органікою посеред літа, краще забезпечити культурі регулярне поливання.

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