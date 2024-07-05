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Якого підживлення не любить перець: так можна загубити весь урожай

Якого підживлення не любить перець: так можна загубити весь урожай

Якого підживлення не любить перець / Фото: pixabay.com

Не варто вносити на грядку з перцем ці добрива, щоб не занапастити овочеву культуру.

Українські господарі дуже полюбляють висаджувати перець, але не всім удається зібрати багатий урожай зі своєї ділянки. І справа тут може бути в підживленні, бо овоч не дуже любить деяке з них, тому може часто хворіти та навіть гинути. Розповідаємо, які добрива не варто вносити у надмірній кількості на ділянку з перцем, щоб не нашкодити рослині.

Якого підживлення не любить перець: відповідь досвідчених городників

  • Азотисті добрива. Не слід зловживати цим підживленням — воно посилює зростання самої рослини, але зав'язь формуватиметься погано. Тому врожаю зі своєї ділянки можна не дочекатися.
  • Добрива із вмістом хлору. Перець дуже боїться хлору — рослина може припинити зростання і розвиток. Це підживлення може спричинити пожовтіння та опадання листя культури.
  • Надлишок кальцію. Якщо часто удобрювати перець підживленнями з вмістом кальцію, це спричинить гниття плодів. Тоді урожаю можна взагалі не дочекатися.
  • Фосфор. Якщо занадто часто удобрювати перець цим мінеральним підживленням, рослина почне хворіти та припинить зростання. Фосфор відкладатиметься у ґрунті, що також негативно вплине на кореневу систему культури.
  • Гній та курячий послід. Свіжі органічні добрива обпалюють коріння рослини, тому перець може загинути. Не варто зловживати органікою посеред літа, краще забезпечити культурі регулярне поливання.

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