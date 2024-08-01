Якою буде погода в кінці першого серпневого тижня: прогноз від синоптикині

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погодні умови в Україні на 2-4 серпня.

Найближчими днями очікується тепла літня погода з поступовим похолоданням у деяких регіонах.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, 2 серпня в Україні утримається чудова літня погода. Температура повітря коливатиметься від +25 до +30 градусів, а на півдні країни буде ще тепліше — від +28 до +32 градусів. Переважатиме підвищений атмосферний тиск та суха сонячна погода. Лише у західних областях у другій половині дня п'ятниці збільшиться хмарність.

"Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний", — зазначила Діденко.

У Києві 2 серпня очікується суха тепла погода з температурою повітря від +27 до +29 градусів.

Однак уже у суботу, 3 серпня, погода почне змінюватися. На заході, півночі та в багатьох центральних областях (окрім Дніпропетровщини) відчутно знизиться температура повітря, місцями ймовірні грозові дощі. На півдні та сході України залишиться сухо та спекотно.

У неділю, 4 серпня, спека послабне і на півдні та сході України.

Наталка Діденко також попередила про магнітні бурі, які очікуються 2 серпня.

"Увага! Хто цікавиться — завтра очікуються магнітні бурі", — наголосила синоптикиня.

Нагадаємо, за даними синоптиків, останній місяць літа в Україні буде помірно спекотним, переважно посушливим, з доволі високими нічними температурами. Опади передбачаються короткочасні, без затяжних періодів проливних дощів.

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