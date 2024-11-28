Якою губкою краще мити брудні тарілки, а якою – сковорідку: про це мало хто знає

Експерти говорять, що кольорові губки призначені для різного посуду, тому рекомендують використовувати їх за призначенням.

Під час вибору губки для миття посуду фахівці рекомендують враховувати тип посуду, характер забруднення та інтенсивність очищення. Правильний вибір допоможе зберегти красу і функціональність кухонного начиння, а також забезпечить ідеальну чистоту вашого посуду.

Як вибрати губку для миття різних типів посуду: про це майже ніхто не знає

Зелена губка. Ця губка найжорсткіша, тому вона ідеально підходить для каструль і деко із пригорілою їжею. Однак експерти не рекомендують її використовувати для миття делікатного посуду – скляного чи з антипригарним покриттям.

Ця губка найжорсткіша, тому вона ідеально підходить для каструль і деко із пригорілою їжею. Однак експерти не рекомендують її використовувати для миття делікатного посуду – скляного чи з антипригарним покриттям. Синя губка вважається універсальною, вона середньої жорсткості й підходить для щоденного використання. Нею можна мити будь-який посуд, у тому числі й антипригарний, вона не залишає подряпин.

вважається універсальною, вона середньої жорсткості й підходить для щоденного використання. Нею можна мити будь-який посуд, у тому числі й антипригарний, вона не залишає подряпин. Червона губка – найделікатніша. Її можна використовувати для миття кришталю, порцеляни й тонкого скла. Вона не залишає подряпин на найніжніших поверхнях.

– найделікатніша. Її можна використовувати для миття кришталю, порцеляни й тонкого скла. Вона не залишає подряпин на найніжніших поверхнях. Жовта губка також універсальна і підходить для більшості типів посуду, включно зі скляним і керамічним. Однак може бути недостатньо ефективною для сильних забруднень, з якими на відмінно справляються зелена та синя.

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