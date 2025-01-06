Якраз чи як раз: як правильно писати це слово українською мовою

Часто люди плутають написання цих слів.
Часто в українській мові вживають два варіанти написання слова якраз – разом та окремо. Однак не всі знають, як правильно використовувати ці слова у мові та коли саме.
Відповідно до правил українського правопису, якраз є прислівником, який відповідає на запитання коли? та уточнює, коли відбувається дія. Він пишеться разом.
Як раз – окреме написання слів допускається коли в словосполученні поєднані частка (як) та числівник (раз).
Наприклад:
- Можу запропонувати рецепт, як раз і назавжди позбутися звички їсти багато солодкого.
- Бабуся знала, як раз і назавжди позбутися ангіни.
Як ще можна замінити слово "якраз"
- Якраз у той час – саме тоді (тепер), саме в той час
- Якраз вчасно – саме враз
- Вповні достатньо – якраз досить
- У саму пору – якраз на часі
- В самий раз – в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре
- Рівно о другій годині – саме (якраз) о другій
- Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі – якраз
- Не багато, не мало - якраз, копійка в копійку
Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.
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