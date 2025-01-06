Якраз чи як раз: як правильно писати це слово українською мовою

Часто люди плутають написання цих слів.

Часто в українській мові вживають два варіанти написання слова якраз – разом та окремо. Однак не всі знають, як правильно використовувати ці слова у мові та коли саме.

Відповідно до правил українського правопису, якраз є прислівником, який відповідає на запитання коли? та уточнює, коли відбувається дія. Він пишеться разом.

Як раз – окреме написання слів допускається коли в словосполученні поєднані частка (як) та числівник (раз).

Наприклад:

Можу запропонувати рецепт, як раз і назавжди позбутися звички їсти багато солодкого.

Бабуся знала, як раз і назавжди позбутися ангіни.

Як ще можна замінити слово "якраз"

Якраз у той час – саме тоді (тепер), саме в той час

Якраз вчасно – саме враз

Вповні достатньо – якраз досить

У саму пору – якраз на часі

В самий раз – в акурат, якраз, саме в час, саме враз, учасно, упору, у міру, саме добре

Рівно о другій годині – саме (якраз) о другій

Повністю (цілком) віддаватися якійсь справі – якраз

Не багато, не мало - якраз, копійка в копійку

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.

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