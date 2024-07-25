Якщо чоловік перестав поважати дружину: як змусити його цінувати свою обраницю

Напевно, у кожного з нас викликають захоплення і трохи заздрості ті пари, в яких все добре у стосунках. Зазвичай, ці люди просто знають, як вирішити всі негаразди, які трапляються у їхньому житті, і жодної магії тут немає. Психологи дають кілька дієвих рекомендацій для того, щоб покращити стосунки та повернути взаємоповагу одне до одного. Розповідаємо, що треба робити, якщо раптом чоловік перестав цінувати свою дружину.

Як примусити чоловіка поважати свою дружину, якщо він знецінює її

Відверта розмова. Дружині варто сказати про те, що вона відчуває, коли чоловік її не цінує чи відверто зневажає. У психології це називається розмова через "Я-повідомлення", треба говорити виключно про свої почуття, а не сипати претензіями. У стосунках з самого початку необхідно обговорювати між собою, яка поведінка прийнятна, а яка під забороною.

Дружині варто сказати про те, що вона відчуває, коли чоловік її не цінує чи відверто зневажає. У психології це називається розмова через "Я-повідомлення", треба говорити виключно про свої почуття, а не сипати претензіями. У стосунках з самого початку необхідно обговорювати між собою, яка поведінка прийнятна, а яка під забороною. Погляд на себе збоку. Жінці також необхідно переосмислити ситуацію, адже в проблемах зазвичай винні обоє. Можливо, саме вона стала причиною такої поведінки свого чоловіка, бо постійно чимось незадоволена або знецінює його. Також варто подивитися на себе збоку, можливо, переглянути свій спосіб життя, гардероб чи харчові звички. Таке часто трапляється, коли чоловік втрачає інтерес до своєї другої половинки тому, що вона занедбала себе.

Жінці також необхідно переосмислити ситуацію, адже в проблемах зазвичай винні обоє. Можливо, саме вона стала причиною такої поведінки свого чоловіка, бо постійно чимось незадоволена або знецінює його. Також варто подивитися на себе збоку, можливо, переглянути свій спосіб життя, гардероб чи харчові звички. Таке часто трапляється, коли чоловік втрачає інтерес до своєї другої половинки тому, що вона занедбала себе. Робота над собою. З часом почуття у стосунках згасають, їх вогонь треба постійно підтримувати. Найлегше це зробити постійною роботою над собою. Якщо жінка не розвивається, не приділяє достатньої уваги своїй зовнішності, чоловік може заглядатися на інших. У такому випадку дружині варто більше уваги приділяти собі, можливо, купити гарний одяг, записатися до косметолога чи на тренування. Головне, щоб жінка почала подобатися сама собі, тоді чоловік також змінить своє ставлення до неї.

З часом почуття у стосунках згасають, їх вогонь треба постійно підтримувати. Найлегше це зробити постійною роботою над собою. Якщо жінка не розвивається, не приділяє достатньої уваги своїй зовнішності, чоловік може заглядатися на інших. У такому випадку дружині варто більше уваги приділяти собі, можливо, купити гарний одяг, записатися до косметолога чи на тренування. Головне, щоб жінка почала подобатися сама собі, тоді чоловік також змінить своє ставлення до неї. Вибудуйте особистісні кордони. Якщо ситуація набрала критичних обертів, чоловік продовжує виявляти неповагу, тоді варто в першу чергу подбати про себе. Краще зробити це пізно, ніж ніколи. В ультимативному порядку треба пояснити йому, як з вами можна і як не можна поводитися. Необхідно оголосити свій намір припинити ті стосунки, де вас зневажають і не цінують. Бо життя занадто коротке, щоб витрачати його на людей, які завдають болю та страждань.

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