Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Якщо дуже страшно: військовий розповів, як побороти панічну атаку 

Якщо дуже страшно: військовий розповів, як побороти панічну атаку 

Військовий. / Фото: Associated Press

Під час панічної атаки дуже важливим є дихання.

На війні бувають випадки, коли у щойно мобілізованих бійців може розпочатися панічна атака. Наприклад, коли сильний страх та тривога опановують під час ворожого обстрілу. 

Як побороти панічну атаку, розповів один з військових Сил оборони у проєкті voice_of_war.

Боєць поділився методикою - "дуже простою і дуже дієвою".

"Під час обстрілу, по-перше, треба зайняти укриття, бліндаж чи окоп - піти на максимальну низьку висоту. Під землю краще. Якщо нема землі, то під якийсь горбочок лягти. Методика: вдих на рахунок "чотири" - один, два, три, чотири. Затримав подих - один, два, три, чотири. Видих - один, два, три, чотири. Все", - розповів він.

З його слів, варто зробити таку вправу п'ять-десять разів - залежно від глибини стресу. 

"Знімає будь-яку напругу і стрес. А ще вода. Води пити більше. Алкоголь, наркотики на війні - не рекомендую. Вони не допомагають. Навпаки - гірше стає", - додав військовий. 

Нагадаємо, психологиня Олена Смірнова дала поради - що робити, коли страшно. Зокрема, вона наголошує: варто розуміти, якщо панічна атака сталася раз, вона може повторитися, і тут головне – ваші подальші дії. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація