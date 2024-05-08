Якщо французький манікюр трохи набрид: як за допомогою однієї деталі його урізноманітнити (фото)

Цікаві ідеї французького манікюру з блискітками
Французький манікюр або френч-манікюр — класичний та елегантний стиль нігтьового дизайну, який ніколи не виходить із моди.
Багато жінок воліють урізноманітнити цей дизайн та додати якусь родзинку. Найлегший спосіб це зробити, це використати блискітки, вважає експертка Ріанни Басурто та пропонує різноманітні варіанти цього блискучого тренду.
Форма мигдалю на довгі нігті — чудове полотно для блискучого френча
Тим у кого довші нігті стилістка пропонує звернути увагу на мигдалеподібну форму френча, на подовжений кінчик якого нанести блиск.
Блискучий френч на короткі нігті
Для коротких нігтів замість ефектного блиску на значній площі, додайте тонку лінію блиску на кінчики нігтів. Це може бути базовий сріблястий або приглушений золотий кольори, які чудово підійде тут, оскільки кольори нейтральні і поєднуються з усім.
Цей варіант саме для тих, хто не хоче відходити від класичного французького манікюру, хто хоче зберегти білі кінчики ультратонкими, додавши маленьку кількість блиску.
Кольорова блискуча смужка для сміливішого манікюру
Яскраво-рожева або неонова блискуча смужка миттєво приверне увагу до ваших кігтів і додасть цьому тренду індивідуальності. Це варіант підходить для тих, хто має короткі нігті, але все одно хоче виділитися, бути помітнішим. Ріанна Басурто рекомендує не соромитись та гратися з будь-яким кольором, який подобається. Колір найкраще підбирати відповідно до події, наприклад, червоний на свята або сонячний жовтий на літо.
Темні блискітки можуть додати французькому манікюру особливої гостроти
Кінчики французького манікюру не обов'язково повинні бути білими. Темно-золоті або коричневі блискітки можуть надати цьому манікюру таємничу нотку та гостроту. Контраст між темним, блискучим кінчиком і вашим здебільшого напівпрозорим рожевим нігтем достатньо винятковий, щоб виділятися, незалежно від того, який одяг ви з ним поєднуєте.
Блискуча лінія на французькому манікюрі
Блискуча золота смужка на французькому нігті кольору шампанського є ідеальним поєднанням жіночності та витонченості. Розташування лінії по центру підкреслює довжину ваших нігтів. Ви самі можете вирішати, який відтінок лінії наносити та якої товщини.
Френч з подвійною лінією
Хто сказав, що на кінчику французького манікюру обов’язково повинен бути інший колір? Створіть подвійну лінію з блискітками, але не заповнюйте середину іншим кольором так, як на фото. Це не лише гарно, але й унікально.
Блиск не обов’язково повинен бути на кінчику
Нанесення блиску на нігтьове ложе – це цікавий спосіб змінити звичайний дизайн французького манікюру. Використовуючи тонкий пензлик, намалюйте півмісяць блакитними та срібними блискітками біля кутикули.
Блиск поверх традиційного французького манікюру
Це правда, що блискучий французький манікюр не обов’язково означає блиск лише на кінчику. Блискучий відтінок можна не лише наносити на нігтьове ложе, але й наносити поверх традиційного, нейтрального манікюру для ледь помітного блиску по всій поверхні. Просто переконайтеся, що ви обираєте формулу з напівпрозорою основою, щоб під нею все одно було видно ваш класичний дизайн нігтів.
Блискучий нейл-арт
Якщо ви не любите блискітки, але все одно хочете ледь помітний натяк на блиск, можна зробити нейл-арт у формі завитка. Додавання нейл-арту у вигляді смужки додасть вишуканості, завдяки чому нігті виглядатимуть надзвичайно дорогими. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто має довгі нігті та не хоче відходити від класичного французького манікюру. У цьому варіанті присутній класичний рожево-білий французький дизайн, але вихор блиску просто додасть до ваших кігтів щось особливе.
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