Якщо французький манікюр трохи набрид: як за допомогою однієї деталі його урізноманітнити (фото)

Французький манікюр або френч-манікюр — класичний та елегантний стиль нігтьового дизайну, який ніколи не виходить із моди.

Багато жінок воліють урізноманітнити цей дизайн та додати якусь родзинку. Найлегший спосіб це зробити, це використати блискітки, вважає експертка Ріанни Басурто та пропонує різноманітні варіанти цього блискучого тренду.

Форма мигдалю на довгі нігті — чудове полотно для блискучого френча

Тим у кого довші нігті стилістка пропонує звернути увагу на мигдалеподібну форму френча, на подовжений кінчик якого нанести блиск.

Варіанти французькою манікюру/ фото women.com

Блискучий френч на короткі нігті

Для коротких нігтів замість ефектного блиску на значній площі, додайте тонку лінію блиску на кінчики нігтів. Це може бути базовий сріблястий або приглушений золотий кольори, які чудово підійде тут, оскільки кольори нейтральні і поєднуються з усім.

Цей варіант саме для тих, хто не хоче відходити від класичного французького манікюру, хто хоче зберегти білі кінчики ультратонкими, додавши маленьку кількість блиску.

Французький манікюр на короткі нігті/ фото women.com

Кольорова блискуча смужка для сміливішого манікюру

Яскраво-рожева або неонова блискуча смужка миттєво приверне увагу до ваших кігтів і додасть цьому тренду індивідуальності. Це варіант підходить для тих, хто має короткі нігті, але все одно хоче виділитися, бути помітнішим. Ріанна Басурто рекомендує не соромитись та гратися з будь-яким кольором, який подобається. Колір найкраще підбирати відповідно до події, наприклад, червоний на свята або сонячний жовтий на літо.

Варіант френчу з блискітками/ фото women.com

Темні блискітки можуть додати французькому манікюру особливої гостроти

Кінчики французького манікюру не обов'язково повинні бути білими. Темно-золоті або коричневі блискітки можуть надати цьому манікюру таємничу нотку та гостроту. Контраст між темним, блискучим кінчиком і вашим здебільшого напівпрозорим рожевим нігтем достатньо винятковий, щоб виділятися, незалежно від того, який одяг ви з ним поєднуєте.

Французький манікюр з темними / фото women.com

Блискуча лінія на французькому манікюрі

Блискуча золота смужка на французькому нігті кольору шампанського є ідеальним поєднанням жіночності та витонченості. Розташування лінії по центру підкреслює довжину ваших нігтів. Ви самі можете вирішати, який відтінок лінії наносити та якої товщини.

Французький манікюр з блискучою лінією/ фото women.com

Френч з подвійною лінією

Хто сказав, що на кінчику французького манікюру обов’язково повинен бути інший колір? Створіть подвійну лінію з блискітками, але не заповнюйте середину іншим кольором так, як на фото. Це не лише гарно, але й унікально.

Французький манікюр з двома блискучими лініями/ фото women.com

Блиск не обов’язково повинен бути на кінчику

Нанесення блиску на нігтьове ложе – це цікавий спосіб змінити звичайний дизайн французького манікюру. Використовуючи тонкий пензлик, намалюйте півмісяць блакитними та срібними блискітками біля кутикули.

Французький манікюр з / фото women.com

Блиск поверх традиційного французького манікюру

Це правда, що блискучий французький манікюр не обов’язково означає блиск лише на кінчику. Блискучий відтінок можна не лише наносити на нігтьове ложе, але й наносити поверх традиційного, нейтрального манікюру для ледь помітного блиску по всій поверхні. Просто переконайтеся, що ви обираєте формулу з напівпрозорою основою, щоб під нею все одно було видно ваш класичний дизайн нігтів.

Блиск поверх французького манікюру/ фото women.com

Блискучий нейл-арт

Якщо ви не любите блискітки, але все одно хочете ледь помітний натяк на блиск, можна зробити нейл-арт у формі завитка. Додавання нейл-арту у вигляді смужки додасть вишуканості, завдяки чому нігті виглядатимуть надзвичайно дорогими. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто має довгі нігті та не хоче відходити від класичного французького манікюру. У цьому варіанті присутній класичний рожево-білий французький дизайн, але вихор блиску просто додасть до ваших кігтів щось особливе.

Французький манікюр/ фото women.com

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