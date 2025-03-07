Якщо хочете, щоб перець виріс великим, солодким і м’ясистим, підживіть його цими відходами

Після такого підживлення можна зібрати утричі більший урожай перцю, тому досвідчені господарі не рекомендують викидати ці відходи на смітник.

Для того, щоб виростити багатий урожай болгарського перцю, не треба дорогих добрив, достатньо яєчної шкаралупи. Її вважають непотрібним сміттям, та насправді вона є справжнім еліксиром для болгарського перцю, і ось чому.

Навіщо досвідчені городники рекомендують підживлювати перець яєчною шкаралупою

Увесь секрет підживлення у тому, що шкаралупа містить кальцій, який зміцнює клітини рослин і запобігає гниттю плодів. Але щоб добриво з яєчної шкаралупи спрацювало, його треба правильно приготувати.

Насамперед, зберіть шкаралупу з 10-12 яєць, ретельно промийте її від залишків білка і просушіть на сонці або в духовці за температури 50°C. Потім подрібніть на порошок, отримане добриво внесіть у лунки під час висаджування розсади перцю – по 1 столовій ложці на рослину.

Кальцій буде поступово вивільнятися, зміцнюючи коріння і стебла рослин. Якщо перець вже росте у відкритому ґрунті, можна розсипати порошок навколо стебел і присипати землею. Вже через два тижні ви помітите, що листя стало щільнішим, а зав'язі з'явилося в рази більше.

Для рідкого підживлення досвідчені господарі рекомендують приготувати настій. Подрібніть 100 грамів яєчної шкаралупи і залийте літром окропу, накрийте кришкою і настоюйте 5-7 днів. Коли рідина стане каламутною і запахне сірководнем, розведіть її водою у пропорції 1:3. Готовим підживленням полийте розсаду перцю під корінь.

Такий настій не лише живитиме рослини, а й відлякуватиме слимаків, бо вони не зносять гострих частинок шкаралупи. Головне, не переборщити, достатньо одного підживлення на місяць, інакше ґрунт стане занадто лужним і перець почне хворіти.

Якщо обробити листя перцю подрібненою шкаралупою, це захистить культуру від колорадського жука, він не любить кальцію.

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