Якщо хочеться кави, але не можна: чим найкраще замінити напій

Ці три напої заряджають енергією та силою на весь день так само, як і кава, бо містять достатню кількість кофеїну.

Якщо вам з якихось причин не можна пити каву, не варто засмучуватися, адже є прекрасні замінники, які мають такий самий ефект. Ці напої бадьорять і заряджають енергією на тривалий проміжок часу. А ще вкрай корисні для здоров’я.

Цикорій

Корінь цикорію обсмажують за тією самою технологією, як і кавові зерна, потім його перемелюють і готують напій. За смаком цикорій подібний до кави, але не містить у собі кофеїну. Однак бадьорить так само. А ще цикорій корисний для здоров’я, бо має жовчогінний ефект і підтримує процеси травлення в організмі. Завдяки вмісту розчинної клітковини напій допомагає зростати позитивній мікрофлорі в кишківнику. Однак варто пам’ятати, що напій із цикорію не слід вживати вагітним жінкам і тим, які годують грудним молоком.

Матча

Це один із різновидів зеленого чаю, напій прекрасно впорається з функцією ранкової кави, бо містить достатньо кофеїну. Чай виготовляється шляхом перетирання зеленого листя на порошок. Матча має освіжувальний смак, бадьорить і заряджає енергією на тривалий проміжок часу. Чай містить антиоксиданти, тому сприяє подовженню молодості шкіри і захищає від ракових захворювань. Науковці довели, що регулярне вживання чаю матча допомагає знизити високий тиск і нівелює ризик розвитку діабету ІІ типу.

Комбуча

Напій виготовляється шляхом ферментації чорного чаю за допомогою цукру, дріжджів і корисних бактерій. Напевно, багато хто пам’ятає бабусин напій із "чайного гриба", це саме він. Комбуча має тонізувальні властивості, тому цілком може замінити каву. Також напій за регулярного вживання позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи та зміцнює імунітет. Комбуча може знижувати рівень "поганого" холестерину і стабілізувати рівень цукру в крові. Однак напій не можна пити тим, у кого є проблеми з кислотністю шлунку та кишківником.

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