Якщо купили кислі мандарини, не засмучуйтесь: як швидко зробити фрукти солодкими

Мандарини – це справжній зимовий фрукт і символ новорічних свят, тому українські господині їх купують про запас.

Не завжди вдається купити солодкі стиглі мандарини, бо продавці їх зривають недозрілими, щоб фрукти добре перенесли транспортування. Однак, є два перевірені методи, як зробити фрукти солодкими, навіть якщо вони дуже кислі.

Як зробити кислі мандарини солодкими: поради експертів

Швидкий спосіб. Такий лайфгак дуже швидкий та зручний. Треба просто покласти кислі мандарини на 30 секунд до мікрохвильової печі. Цей спосіб також буде ідеальним для апельсинів та винограду. Все, що вам треба зробити, це покласти кислі фрукти до мікрохвильовки й увімкнути її на 30 секунд на повну потужність. Однак варто зауважити, що після цього смак фруктів може дещо змінитися, так як серединка трішки звариться.

Такий лайфгак дуже швидкий та зручний. Треба просто покласти кислі мандарини на 30 секунд до мікрохвильової печі. Цей спосіб також буде ідеальним для апельсинів та винограду. Все, що вам треба зробити, це покласти кислі фрукти до мікрохвильовки й увімкнути її на 30 секунд на повну потужність. Однак варто зауважити, що після цього смак фруктів може дещо змінитися, так як серединка трішки звариться. Покладіть фрукти на підвіконня. Цей спосіб повільніший, та якщо ви купили мандарини про запас, він стане відмінним варіантом. Покладіть кислі мандарини на підвіконня на сонячний бік свого помешкання. Нехай фрукти полежать 3 дні, цього часу вистачить, щоб мандарини дозріли і стали значно солодшими.

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