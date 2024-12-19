Якщо купили пересолений оселедець, не варто панікувати: 3 способи, які вирішать проблему

Коли ви все ж натрапили на солону рибу, це не страшно, її можна вимочити кількома способами і зробити ще смачнішою.
Як зрозуміти, що оселедець пересолений
- Зовнішній вигляд. Щоб у магазині зрозуміти, що риба пересолена, одразу звертайте увагу на її зовнішній вигляд. Якщо риба пласка, має щільну структуру і в неї деформований хвіст, це ознака того, що оселедець дуже солоний.
- Вибирайте самця. Його легко визначити по формі спини – вона горбата, а черевце підібране. У самок спинка рівна, а черевце дещо звисає і значно об’ємніше.
- Розмір. Вибирайте більшу та жирнішу рибу, її важко пересолити, тому вона матиме менше солі.
Якщо купили пересолений оселедець: три способи врятувати ситуацію
Спочатку випатрайте рибу, видаліть голову, плавники та шкірку, потім поріжте на шматочки і ретельно промийте водою.
Як вимочити солону рибу.
- Спосіб №1. Занурте філе оселедця в молоко і потримайте там упродовж 3 годин. Кожні півтори години замінюйте молоко. Потім промийте рибу водою – і можна подавати до столу.
- Спосіб №2. Треба приготувати рідину для вимочування риби. Змішайте оцет і воду у пропорції 1:5 і занурте в розчин філе оселедця на півтори-дві години. Смак такої риби вам обов’язково сподобається, її найкраще подавати з маринованою цибулею.
- Спосіб №3. Заваріть міцний чорний чай без домішок і дайте охолонути. Занурте у нього шматочки оселедця на 3 години. Потім промийте оселедець – і можна їсти.
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