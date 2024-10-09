Якщо мийний засіб не впорався: геніальний лайфгак, як відмити дуже брудний посуд

Навіть найкращий мийний засіб не завжди може впоратися з певними масними забрудненнями на посуді.

Інколи ми не готуємо улюблені страви саме тому, що вони залишають на посуді складні забруднення, з якими не може впоратися звичайний магазинний мийний засіб.

Однак, не варто відмовляти собі у задоволені з'їсти смаженої картоплі чи смачних котлет. Адже існує один продукт, який допоможе позбутися навіть старих і масних плям. І це — звичайний оцет.

До будь-якого мийного засобу, який ви використовуєте для миття посуду, додайте 2 ст. ложки оцту. Тепер очистити каструлі і сковорідки буде зовсім просто. Оцет допоможе розчинити жир за лічені хвилини, і посуд знову стане чистим.

А якщо на вашій обробній дощці є плями від фруктів, овочів та ягід, які, здається, намертво в'їлися в її поверхню, то впоратися з ними зможе лише лимонна кислота.

Візьміть один свіжий лимон, розріжте його навпіл, протріть місцем розрізу ту поверхню, яку вам потрібно очистити. Залишіть сік лимону на обробній дошці на 15 хвилин, а потім просто змийте проточною водою. Перед тим, як прибрати її до кухонної шафки, не забудьте протерти виріб насухо.

А ось старі засохлі плями жиру на тарілках і сковорідках допоможуть прибрати чайні пакетики. Помістіть весь посуд у глибоку миску з гарячою водою, киньте в рідину кілька чайних пакетиків. Залишіть тарілки на кілька годин відмокати, а потім помийте. Всі застарілі плями відійдуть дуже швидко і легко.

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