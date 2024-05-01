Якщо на листі смородини з'явилися червоні плями — що з цим робити

Смородина зустрічається практично у кожному саду, ця популярна культура в Україні багата на вітамін С і корисні мікроелементи. Як і всі рослини, вона може хворіти та пошкоджуватися шкідниками. Іноді листя смородини покриваються червоними пухирцями та починають скручуватися, що викликає у недосвідчених садівників паніку.

Причин може бути декілька — від неправильного догляду за рослиною до такої хвороби як антракноз смородини, галова попелиця.

Антракноз смородини

Антракноз смородини — як розпізнати та як розповсюджується

Збудником антракнозу є грибок Pseudopeziza ribis Kleb. Заражені ним кущі смородини передчасно скидають листя, що призводить до погіршення живлення чагарника.

Першим симптомом зараження є вияв маленьких плям бурого кольору на листі. Спочатку вражається нижнє листя, згодом захворювання поширюється по всьому кущі. Плями поступово збільшуються, на поверхні з'являються чорні сумки зі спорами, тканини ураженого листя відмирають. В результаті цього все листя може опадати вже в середині літа.

Грибок здатний уражати не лише листя, а й всі наземні частини куща, проявляється бурими виразками на плодоніжках та молодих пагонах. Уражені ягоди покриваються чорними цятками та з часом опадають.

Біла та червона смородина більш сприйнятливі до грибка, ніж чорна. Перші навіть при незначній поразці збудником масово скидають листя. На чорній смородині скидання великої кількості листя зустрічається рідше, але вони можуть засихати або скручуватися і залишатися на кущі.

Найкращі умови для розвитку ​антракнозу — це тепла погода в умовах підвищеної вологості. У посушливі роки таке захворювання спостерігається дуже рідко, тому в боротьбі з ним нема потреби. Крім тепла та вологи розповсюдженню грибка сприяють сильні вітри та комахи, які розносять спори грибка. Сприятливим середовищем його розвитку є надмірно густі посадки.

Найчастіше помітні ознаки антракнозу з'являються на кущах смородини наприкінці весни чи початку літа.

Антракноз смородини

Як боротися з антракнозом смородини

Грибок, який викликає антракноз, має високу стійкість до змін у навколишньому середовищі, тому боротьба з ним повинна бути комплексною.

Боротьбу з антракнозом бажано розпочинати у травні та проводити протягом усього сезону, починаючи з весни та закінчуючи осінньою підготовкою до зимівлі.

Для лікування антракнозу використовують фунгіцидні препарати, наприклад, Рідоміл Голд, Швидкість. Сьогодні знайти, як і чим лікувати антракноз смородини не важко.

Чимало садівників віддають перевагу народним засобам боротьби з антракнозом, але для боротьби з грибком вони не ефективні. Такі засоби можна використовувати лише для профілактики. До популярних народних методів боротьби з грибковими інфекціями відносяться регулярні обприскування смородини настоєм золи або коров'ячого гною, розчином молочної сироватки.

Крім лікування смородини спеціальними препаратами для боротьби з грибком для смородини потрібне:

прибирання та спалювання опалого листя,

санітарне перекопування, розпушування ґрунту навесні та восени,

підживлення кущів смородини,

проріджування густих посадок,

боротьба з бур'янами,

обрізання гілок.

Ще однією причиною появи червоних плям на смородини може бути ушкодження рослини галовою попелицею.

Галова попелиця

Як виглядає галова попелиця на смородині

Якщо червоні плями деформуються та спучуються, а молоді пагони відстають у розвитку або викривляються – потрібно перевернути кілька листків на зворотний бік, швидше за все, там будуть колонії попелиці.

Галова попелиця, або червона листова попелиця (Cryptomyzus ribis) належить до листових видів, побачити її досить складно, бо вона дуже дрібна. Ускладнює її пошуки ще й те, що вона окупує не верхівки пагонів, а зворотний бік молодого листя. На листках з’являються зморшкуваті вдзуті ділянки — гали з червонуватими відтінками. Здуття на листя утворюється внаслідок реакції смородини на пошкодження, найсильніше страждає молоде листя, тому що старе жорсткіше, і попелиці складніше проткнути поверхню. Якщо не знайти ефективний засіб вчасно, смородина може настільки ослабнути, що не витримає зиму.

Галова попелиця

Чим обробити смородину від галової попелиці

Занадто пошкоджене листя та пагони смородини краще видалити, а зрізи обробити вугіллям або садовим варом.

Тлю спочатку акуратно змити водою або мильним розчином, а потім обробити смородину інсектицидами – Фітовермом, Актофітом тощо.

Серед народних методів, якими обробляють смородину від попелиці — це різноманітні трав’яні настої, ефірні олії, настої часнику чи тютюну.

Чим весною обробити від червоних плям

Для профілактики антракнозу навесні потрібно обробити рослину слабким розчином Бордоської рідини двічі з інтервалом у 2 тижні. Перший раз до того моменту, поки бруньки почнуть розпускатися – це власне для профілактики грибків. Другий раз — після появи молодих листочків, це захистить від попелиці.

Літня обробка смородини від червоних плям

Коли на кущах вже починають формуватись ягоди смородини, категорично не можна використовувати пестициди. Якщо застосована ранньою весною чи восени «хімія» не встигне розкластися на безпечні речовини, в період, коли на кущах є ягідки, все опиниться у них. І навіть найбезпечніші препарати будуть вживатися й перероблятися разом з врожаєм. Якщо збирання врожаю вже близько, а проблема тільки починається — досвідчені садівники рекомендують видаляти пошкоджене листя, використовувати настій кульбаб, чистотілу, помідорного бадилля, цибулі або часнику.

Для обробки проти антракнозу використовуй фунгіциди не пізніше ніж за два тижні до збирання врожаю.

Оброблення смородини від червоних плям восени

Боротьба з хворобами смородини восени полягає у спалюванні сухого листя з-під кущів смородини. Потрібно провезти санітарну обрізку, перекопати ґрунт на зиму.

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