Якщо на одяг потрапив сік від кульбаби чи пилок квітки: як вивести такі плями народними засобами

З появою перших квітів багато хто стикається з проблемою плям від пилку та соку рослин, які важко виводяться. Іноді здається, що річ повністю зіпсована. Але не поспішайте її викидати.

Найбільшу прикрість в теплу пору року викликають плями від соку та пилку кульбаби. Вони дуже глибоко в'їдаються в тканину і можуть не очиститися навіть після кількох разів. Однак деякі народні способи допоможуть швидко прибрати такі забруднення.

Господарське мило

Воно може видалити лише свіжі плями. Як тільки ви помітили, що вони з'явилися, рясно натріть забруднену ділянку милом і замочіть у воді на 8-24 години (в залежності від ступеня забрудненості). Після цього спробуйте розтерти її руками, а вже потім випрати у пральній машині.

Розчин перманганату калію

Його можна використовувати лише для очищення кольорових речей. Марганцівку потрібно розчинити у теплій воді (рідина повинна стати злегка рожевою), а потім замочити одяг на 2-3 години. Потім попрати вручну чи в пральній машині з використанням будь-якого порошку.

Лимонний сік

Він є природним відбілювачем, а тому його можна використовувати з білими тканинами. Свіжовичавлений сік лимона розбавте у воді (пропорції 1:1), рясно змочіть цим засобом плями від кульбаби, залишіть на півгодини. Після цього можна додатково потерти пляму милом і відправити у пральну машину. Можете використовувати замість соку лимона лимонну кислоту. Її потрібно розвести у воді до пастоподібного стану.

Спирт

Спирт чудово справляється з будь-якими важкими плямами, і з соком від кульбаби в тому числі. Змочіть ватяний диск в 1/2 ч. ложки спирту, протріть забруднену ділянку і залишіть на півгодини. Потім поперіть річ як завжди.

Перекис водню

В чистому вигляді підходить лише для білих речей, для кольорових тканин його потрібно розводити у воді. Розчин перекису наноситься на пляму і залишається на 20-30 хвилин. Потім залишки обережно видаляються ватяним диском, а сам одяг переться вручну чи у пральній машині.

Як вивести плями від пилку і соку кульбаби в домашніх умовах на різних матеріалах

Як вивести плями від пилку і соку кульбаби в домашніх умовах / Фото: Unsplash

Якщо пляма з'явилася на куртці, потрібно ретельно підбирати засіб для чищення, адже верхній одяг зазвичай виробляють з стійкіших і міцніших тканин. Наприклад, на шкіряному виробу використовуйте олію. Забруднене місце змащується, потім акуратно витирається і переться вручну.

Куртку з тонкої тканини можна спробувати очистити за допомогою праски. Прилад нагрівається, під тканину підкладається м'який папір, а потім уражене місце прасується.

Джинси можна випрати за допомогою рідкого засобу для видалення плям. Пляму перед цим можна натерти соком лимона або цибулі. Рідині потрібно дати увібратися (15 хвилин), а вже потім змивати.

Читайте також: