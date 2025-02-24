Якщо на вашому подвір’ї росте волоський горіх, ніколи його не спилюйте, і ось чому

Наші предки вірили, що це дерево – справжній талісман, який захищає людей від лиха та важких хвороб.
Чому не можна рубати дерево волоського горіха, яке росте у дворі: народні прикмети
Наші предки вірили, як пише ресурс "Радіо Трек", що волоський горіх має потужну енергетику, яка здатна впливати на життя людини. І якщо берегти це дерево, то воно допоможе залучити у своє життя щастя і зміцнити здоров’я усім мешканцям обійстя.
Якщо ж до волоського горіха ставитися погано, то це дерево не родитиме й не допомагатиме. Але варто знати, що воно не належить до тих рослин, які притягують біду.
Тож, які народні прикмети пов’язані з цим деревом і чому їх треба знати?
- Не можна садити волоський горіх біля хати. Якщо дерево ростиме поряд з будівлею, де живуть люди, воно забиратиме всю їхню енергію. Його найкраще садити на околицях саду чи городу.
- Не варто зламувати гілки горіха. Наші предки вірили, що горіх може помститися за зламані гілки й забрати здоров’я чи майно того, хто завдав дереву шкоди. Вважається, що ця рослина має пам’ять і душу, тому їй боляче і вона не любить, якщо її калічать. Тому горіх треба обрізати за потреби й дуже обережно, а гілки варто одразу спалювати чи навіть заковувати.
- Волоський горіх захищає від нечистої сили. Горіх здавна вважали захисником від злої долі та нечисті. Якщо дерево росте на подвір’ї, воно сприятиме гармонійним стосункам у родині, залучатиме щастя й позитивну енергію. Тому не рекомендовано вирубувати чи спилювати волоський горіх, щоб не накликати на себе і своїх близьких лихо. Існує повір’я, що після знищення дерева, злі духи можуть знищити не лише будинок, а й усіх його мешканців.
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