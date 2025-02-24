Якщо на вашому подвір’ї росте волоський горіх, ніколи його не спилюйте, і ось чому

Наші предки вірили, що це дерево – справжній талісман, який захищає людей від лиха та важких хвороб.

Чому не можна рубати дерево волоського горіха, яке росте у дворі: народні прикмети

Наші предки вірили, як пише ресурс "Радіо Трек", що волоський горіх має потужну енергетику, яка здатна впливати на життя людини. І якщо берегти це дерево, то воно допоможе залучити у своє життя щастя і зміцнити здоров’я усім мешканцям обійстя.

Якщо ж до волоського горіха ставитися погано, то це дерево не родитиме й не допомагатиме. Але варто знати, що воно не належить до тих рослин, які притягують біду.

Тож, які народні прикмети пов’язані з цим деревом і чому їх треба знати?

Не можна садити волоський горіх біля хати. Якщо дерево ростиме поряд з будівлею, де живуть люди, воно забиратиме всю їхню енергію. Його найкраще садити на околицях саду чи городу.

Якщо дерево ростиме поряд з будівлею, де живуть люди, воно забиратиме всю їхню енергію. Його найкраще садити на околицях саду чи городу. Не варто зламувати гілки горіха. Наші предки вірили, що горіх може помститися за зламані гілки й забрати здоров’я чи майно того, хто завдав дереву шкоди. Вважається, що ця рослина має пам’ять і душу, тому їй боляче і вона не любить, якщо її калічать. Тому горіх треба обрізати за потреби й дуже обережно, а гілки варто одразу спалювати чи навіть заковувати.

Наші предки вірили, що горіх може помститися за зламані гілки й забрати здоров’я чи майно того, хто завдав дереву шкоди. Вважається, що ця рослина має пам’ять і душу, тому їй боляче і вона не любить, якщо її калічать. Тому горіх треба обрізати за потреби й дуже обережно, а гілки варто одразу спалювати чи навіть заковувати. Волоський горіх захищає від нечистої сили. Горіх здавна вважали захисником від злої долі та нечисті. Якщо дерево росте на подвір’ї, воно сприятиме гармонійним стосункам у родині, залучатиме щастя й позитивну енергію. Тому не рекомендовано вирубувати чи спилювати волоський горіх, щоб не накликати на себе і своїх близьких лихо. Існує повір’я, що після знищення дерева, злі духи можуть знищити не лише будинок, а й усіх його мешканців.

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