Якщо набридла пліснява в будинку, спробуйте німецький спосіб боротьби: вирішить проблему за секунди

У зимовий та ранньо-весняний період багато людей уникатимуть відкривати вікна, побоюючись, що це спричинить значні втрати тепла і, як наслідок, охолодить помешкання.

Проте німецькі фахівці довели, що при правильному провітрюванні тепло можна зберегти.

Більше того, такий підхід допоможе уберегти оселю від зайвої вологи та розвитку плісняви.

Всі знають, що підвищена вологість у квартирі створює ідеальні умови для розмноження плісняви, особливо в зонах вікон і кутів. Боротьба з цією проблемою не тільки затратна, але й досить складна. Тому краще вжити заходів на попередження, аби не допустити проникнення цієї загрози в оселю.

Німецький метод боротьби з пліснявою: просто відкриваємо всі вікна на кілька хвилин.

Цього вистачить, щоб свіже повітря витіснило вологу, і при цьому стіни та меблі не охолонуть.

Однак залишати вікна відкритими на довгий час не варто – це справді може призвести до охолодження вашого житла.

Експерти рекомендують провітрювати квартиру двічі на день – вранці та ввечері. Якщо ж ви щось готували, прали чи купалися, ці дії підвищують вологість, тому варто додатково провітрити оселю.

Читайте також: