Якщо надокучають комарі: які рослини допоможуть відігнати в'їдливих комах

Посадіть ці квіти на клумбі чи поставте на підвіконня: комарі зникнуть, як і не було.

Є такі рослини, яких настирливі комахи дуже бояться. Якщо їх посіяти на своїй ділянці чи тримати на підвіконні у горщиках, комарі, мошки та кліщі оминатимуть вашу оселю стороною.

Яких рослин бояться комарі

Котяча м’ята. Ця багаторічна рослина містить непталактон - речовину, яка відлякує комарів, кліщів та мошок. М’ята квітне з липня по вересень, а її тендітні квіточки за кольором нагадують лаванду.

Ця багаторічна рослина містить непталактон - речовину, яка відлякує комарів, кліщів та мошок. М’ята квітне з липня по вересень, а її тендітні квіточки за кольором нагадують лаванду. Лаванда вузьколиста. Мабуть, цю квітку знають усі. Запах лаванди не лише відлякує комарів, а й має заспокійливий ефект. Тому кожному, хто хоче позбутися стресу та нервового напруження, обов'язково треба мати цю рослину вдома.

Мабуть, цю квітку знають усі. Запах лаванди не лише відлякує комарів, а й має заспокійливий ефект. Тому кожному, хто хоче позбутися стресу та нервового напруження, обов'язково треба мати цю рослину вдома. Фенхель, чебрець і м'ята. Якщо у вас є своя земельна ділянка, то вам треба неодмінно мати таку композицію із пряних трав. Це справжній аромозахист, який відлякуватиме надокучливих комах від вашого дому.

Якщо у вас є своя земельна ділянка, то вам треба неодмінно мати таку композицію із пряних трав. Це справжній аромозахист, який відлякуватиме надокучливих комах від вашого дому. Шпороцвітник. Це кімнатна рослина, що має характерний аромат, який відлякує комах. Зазвичай нею прикрашають балкони та інтер'єри кімнат, також вона чудово підійде для відкритої тераси чи альтанки. Але квітка боїться морозів, тому на зиму її треба забрати в приміщення.

Це кімнатна рослина, що має характерний аромат, який відлякує комах. Зазвичай нею прикрашають балкони та інтер'єри кімнат, також вона чудово підійде для відкритої тераси чи альтанки. Але квітка боїться морозів, тому на зиму її треба забрати в приміщення. Цитронела. " Лимонна трава" чи "лемонграс" - це багаторічна рослина, яку можна ростити як у горщику, так і на підвіконні. Екстракт цієї трави досить часто додають у засоби проти комарів, бо комахи не переносять її запаху.

Лимонна трава" чи "лемонграс" - це багаторічна рослина, яку можна ростити як у горщику, так і на підвіконні. Екстракт цієї трави досить часто додають у засоби проти комарів, бо комахи не переносять її запаху. Чорнобривці. Напевно, немає жодного українського обійстя, де б не росли ці квіти. Вони не лише відлякують своїм стійким ароматом комарів, їх бояться гризуни та інші шкідники.

Напевно, немає жодного українського обійстя, де б не росли ці квіти. Вони не лише відлякують своїм стійким ароматом комарів, їх бояться гризуни та інші шкідники. Шавлія. Запах цієї лікарської рослини заважає комахам ідентифікувати людину. Шавлія може рости на одному місці до 8 років без пересадки, але вона любить гарне освітлення і ґрунт низької кислотності.

Запах цієї лікарської рослини заважає комахам ідентифікувати людину. Шавлія може рости на одному місці до 8 років без пересадки, але вона любить гарне освітлення і ґрунт низької кислотності. Базилік. Ще одна пряність, запаху якої не переносять комарі. Комахи прямо тікатимуть, якщо на вашому підвіконні чи грядці ростиме лимонний базилік.

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