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Щоб дитина виросла успішною та сильною особистістю, ніколи не говоріть їй таких слів

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Щоб дитина виросла успішною та сильною особистістю, ніколи не говоріть їй таких слів

Як виростити успішну дитину / Фото: Freepik

Словом можна ранити, а можна зцілити, тому дуже важливо слідкувати за тим, які слова дитина чує у своїй сім’ї.

Саме від своїх батьків ми несемо у доросле життя всі настанови. Адже мама й тато мають найсильніший вплив на свою дитину. На підставі сказаних батьками слів дитина формує уявлення про себе і навколишній світ. Тому слова мами й тата – це ключовий чинник, який згодом вплине на характер, становлення та емоційне самопочуття дитини у дорослому житті. Розповідаємо, чого не можна говорити дітям, а що потрібно, щоб вони росли упевненими та рішучими особистостями.

Яких слів не варто говорити дітям, щоб не зруйнувати їм життя

  • "Чому ти така дурна/вперта". Такі слова можуть бути кинуті в пориві емоцій, але дитина їх запам’ятає. І понесе в доросле життя установку, що свій розум та ерудицію доведеться постійно доводити оточуючим і шукати підтвердження. У таких випадках у дорослому житті діти, які чують ці слова від батьків, страждають від заниженої самооцінки, виростають нерішучими, мають складнощі у тому, щоб довести свою точку зору. Бо вважають себе не надто розумними, адже колись саме батьки говорили їм ці слова.
  • "Всі терплять і ти терпи". Такі слова дуже погано впливають на долю дітей, особливо вони вкрай небезпечні для дівчаток. Оскільки в дорослому житті жінка може терпіти нещасливий шлюб, роботу, яка їй не до душі, проблеми зі здоров’ям. Бо мама чи тато наказали в дитинстві терпіти, адже всі так роблять.
  • "Щоб ти народився, дідові/дядьку довелося померти". Батьки можуть говорити такі слова, розказуючи про героїзм своїх рідних. Але дитина це сприйматиме зовсім по-іншому. Такі слова можуть спровокувати у дитині почуття провини за те, що комусь довелося померти, щоб вона жила. У дорослому житті це може вилитися у проблеми із самооцінкою та психологічним здоров’ям. Така установка може спровокувати зловживання їжею, алкоголем і тривожні стани. Тому не варто говорити таких слів своїй дитині, щоб у дорослому житті вона не забороняла собі бути щасливою.

Які слова треба говорити дитині, щоб вона виросла успішною

Дитина повинна знати, що її завжди підтримають, життя не варто боятися і все буде гаразд. Тому батькам частіше треба казати слова, які стануть опорою та підтримкою для їхньої дитини.

  • "Ти у нас найкращий/найкраща".
  • "Що б не сталося, ми завжди любитимемо тебе".
  • "Ми дуже раді, що ти у нас є".
  • "Не бійся робити помилки, так ти отримуєш новий досвід".
  • "Ти завжди можеш розраховувати на нас, щоб не сталося в житті".

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Щоб дитина виросла успішною та впевненою у собі, частіше говоріть їй ці 5 ключових фраз

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Дата публікації
Перегляди
562
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