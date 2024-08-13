Якщо не щастить в особистому житті: що робити, щоб виправити ситуацію

Ці прості рекомендації допоможуть зробити ваші стосунки гармонійними та міцними.
Розповідаємо, як вирішити проблеми в особистому житті й побудувати щасливі взаємини.
- Вийти з позиції жертви. Якщо ви постійно себе жалієте, звинувачуючи усіх у своїх негараздах, то варто перестати це робити, і ось чому. Коли людина знаходиться в позиції жертви, вона не здатна контролювати своє життя, бо передає відповідальність тим людям, яких звинувачує в усіх своїх проблемах. У стосунках беруть участь двоє, тому варто подумати над тим, чому вони не складаються, і як ви можете на це вплинути. Не слід звинувачувати в усьому партнера, можливо, ви просто помилилися у своєму виборі і його варто переглянути. Якщо ви усвідомите свої помилки, наступного разу вже їх не робитимете і не ходитимете по колу. У вас з’явиться можливість змінити ситуацію на краще і знайти того партнера, який розділятиме ваші цінності та погляди на стосунки.
- Зрозуміти, навіщо вам стосунки. Якщо ви хочете створити міцну родину, а ваш партнер зовсім не має таких намірів, то навряд чи такі взаємини матимуть успіх. Тому спочатку треба зрозуміти свої мотиви, а потім з’ясувати бажання другої половинки, щоб знати, чи в одному напрямку ви дивитеся. Можливо, ваш обранець чи обраниця просто хоче романтичних пригод і навіть не думає про шлюб та дітей. Таким чином ви уникнете марних сподівань та розчарувань від того, що ваші очікування не виправдалися.
- Проаналізувати невдачі. Зазвичай сценарії поведінки у стосунках ми беремо зі своєї родини. Тому варто задуматися над тим, чи приносить вам користь така поведінка, можливо, варто робити щось по-іншому. Якщо ви постійно вступаєте в стосунки, де вас ображають чи зраджують, то проблема може бути з вашою самоцінністю. У такому випадку краще звернутися до психолога, який допоможе вийти з такого негативного сценарію.
- Не слід зациклюватися на партнерові. Надмірна зацікавленість партнером та стосунками може призвести до того, що ви нервуватимете і постійно робитимете помилки. Тому на початку стосунків краще насолоджуватися фліртом, легким спілкуванням і не будувати планів на шлюб. Не слід забувати про свої захоплення, друзів та рідних. Приділяйте більше уваги собі, своєму зовнішньому виглядові, здоров’ю та хобі, не варто звужувати коло своїх інтересів до однієї людини. Бо вона буд-якої миті може піти, залишивши у вашому житті порожнечу, яку нічим буде заповнити.
Читайте також:
Як піднести настрій: способи, які в цьому допоможуть
Це не тільки про секс: як створити інтимність у стосунках
Чому жінкам важливо, щоб їх чули: розповідає клінічний психолог