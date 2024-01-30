Якщо не встигли помити голову: одна проста зачіска, яка допоможе приховати масне волосся

Бувають ситуації, коли вранці чи перед важливою подією важко знайти час для миття голови. Не варто панікувати. Адже існує проста зачіска, яка приховає масне волосся.

Звичайно, в такій критичній ситуації можна скористатися сухим шампунем, який допоможе швидко надати волоссю свіжого вигляду. Однак, такий засіб не завжди є під рукою. Тому варто знати і про інші способи, які допоможуть справитися з проблемою.

Все, що вам потрібно, це правильно вкласти пасма. Користувачка TikTok @hanamartinx розповіла своїм глядачам, як вона вирішує ситуацію з масним волоссям. Все досить просто. Спочатку вона розчесує волосся гребінцем, а потім робить так, щоб пасма максимально щільно прилягали до голови. Для цього знадобиться гребінець з вузькими зубчиками. Далі дівчина зав'язує волосся у високий хвіст або шиньйон.

Якщо волосся не хоче прилягати до голови, можете скористатися гелем або збризкати його лаком. Така зачіска має досить елегантний вигляд і допоможе приховати масне волосся.

Як часто потрібно мити голову

Однозначної відповіді на це запитання немає. Адже все залежить від індивідуального рівня жирності шкіри голови. Трихологи рекомендують мити голову не рідше одного разу на три дні.

Але важливо пам'ятати, що під час миття очищається лише шкіра голови. Робити це потрібно ретельно і повільно. Обов'язково підберіть шампунь та інші засоби, які підходять саме для вашого типу шкіри голови, а не волосся.

Наприклад, якщо голова часто масніє, підійде шампунь для жирної шкіри голови. До нього можна додати кілька крапель олії чайного дерева, що відрізняється дезінфікуючим ефектом і допоможе зменшити жирність.

А ось для сухої шкіри голови краще підбирати шампуні, які містять сечовину, гіалуронову кислоту, ніацинамід, алое вера. Ці речовини зволожуються шкіру і надають їх відчуття свіжості.

Читайте також: