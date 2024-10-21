Якщо немає вершкового масла: 7 продуктів, які зроблять смак випічки ідеальним

Вершкове масло можна замінити тим, що знайдеться у вашому холодильнику, такі продукти точно є у вас під рукою.

Вершкове масло робить випічку ніжною, розсипчастою і надає їй більш насиченого смаку. Втім, є декілька інших продуктів, які зроблять смак ваших тістечок та печива таким же ідеальним. Розповідаємо, що можна додати до тіста, якщо закінчилося вершкове масло.

Чим замінити вершкове масло у випічці: 7 продуктів для ідеального смаку

Вершковий сир. Для заміни вершкового масла у випічці підійдуть маскарпоне, рікотта чи вершковий сир. Попередньо сир треба зцідити, щоб зійшла зайва рідина, якщо є така потреба. Із пропорціями все досить просто, треба замінювати 1:1.

Для заміни вершкового масла у випічці підійдуть маскарпоне, рікотта чи вершковий сир. Попередньо сир треба зцідити, щоб зійшла зайва рідина, якщо є така потреба. Із пропорціями все досить просто, треба замінювати 1:1. Маргарин. Хоча продукт виготовлено переважно із рослинної олії, він має смак вершкового масла, тому стане ідеальним замінником. Однак маргарином не слід зловживати, бо у великих кількостях він може бути шкідливим для здоров’я. Заміну продуктів треба здійснювати у пропорції 1:1.

Хоча продукт виготовлено переважно із рослинної олії, він має смак вершкового масла, тому стане ідеальним замінником. Однак маргарином не слід зловживати, бо у великих кількостях він може бути шкідливим для здоров’я. Заміну продуктів треба здійснювати у пропорції 1:1. Оливкова та інші рослинні олії. Переважна більшість рослинних олій чудово підходять для заміни вершкового масла у випічці. А печиво чи булочки з оливковою олією матимуть легкий присмак фруктів. Олія жирніша за вершкове масло, тому її треба три чверті замість порції масла.

Переважна більшість рослинних олій чудово підходять для заміни вершкового масла у випічці. А печиво чи булочки з оливковою олією матимуть легкий присмак фруктів. Олія жирніша за вершкове масло, тому її треба три чверті замість порції масла. Кокосова олія також стане ідеальним замінником вершкового масла у випічці. Вона надаватиме тістечкам та печиву легкого кокосового присмаку. Її треба класти замість масла у пропорції 1:1.

також стане ідеальним замінником вершкового масла у випічці. Вона надаватиме тістечкам та печиву легкого кокосового присмаку. Її треба класти замість масла у пропорції 1:1. Грецький йогурт і сметана. Така заміна підійде, якщо в рецепті потрібне розтоплене вершкове масло, пропорція також буде 1:1. Проте варто пам’ятати, що може знадобитися трохи більше борошна. Якщо ви заміняєте масло йогуртом, потрібен лише натуральний продукт, без цукру й ароматизаторів.

Така заміна підійде, якщо в рецепті потрібне розтоплене вершкове масло, пропорція також буде 1:1. Проте варто пам’ятати, що може знадобитися трохи більше борошна. Якщо ви заміняєте масло йогуртом, потрібен лише натуральний продукт, без цукру й ароматизаторів. Бананове пюре. Мало хто знає, але банани – ідеальний замінник вершкового масла. До того ж, їх потрібно удвічі менше. Просто розімніть виделкою необхідну кількість стиглого фрукту і додайте до тіста.

Мало хто знає, але банани – ідеальний замінник вершкового масла. До того ж, їх потрібно удвічі менше. Просто розімніть виделкою необхідну кількість стиглого фрукту і додайте до тіста. Яблучне пюре можна додавати замість вершкового масла до кексів, брауні чи печива. Завдяки пюре випічка буде вологою та ніжною. Якщо яблука солодкі, можна зменшити кількість цукру. Пюре потрібно брати удвічі менше, ніж вершкового масла.

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