Якщо орхідея давно не квітнула: є один простий трюк, який стимулює рослину на нові бутони

Орхідеї — одні з найпопулярніших кімнатних рослин. І все через вишуканість і елегантність їхніх квітів. Але підтримувати квітіння орхідей буває доволі складно.

Навіть якщо ваша орхідея вже дуже давно не квітнула, не варто впадати у відчай. Існує один простий трюк, який дуже популярний серед експертів. Він допоможе повернути їй колишній чудовий вигляд.

Ця кімнатна рослина потребує правильного догляду. Але багато людей стикаються з однією і тією ж проблемою. Навіть після підживлення орхідея випускає нове листя, але не квітконоси. Виявляється, для квітіння деяким видам орхідей потрібен зовсім інший стимул. Йдеться про зміну температурного режиму.

Щоб викликати повторне квітіння у орхідеї, потрібно, щоб вночі була нижча температура. Експерти пояснюють, що орхідеї квітнуть відповідно до сезонів, тому вони реагують на зміни температури навколишнього середовища. Якщо вони відчувають, що ввечері температура починає падати, то вибивають бутони.

Тому восени і взимку рекомендовано ставити орхідеї на підвіконня і за можливості вимикати чи зменшувати опалення на ніч. В літній же сезон їх потрібно виносити на балкон або терасу. Дехто радить для пишного квітіння, коли орхідея випустила квітконіс, деякий час ставити рослину на сонячне місце.

Що робити, якщо не квітнуть орхідеї навіть після зміни температури

Чим підживити орхідеї, щоб квітнули / Фото: Unsplash

Можна також допомогти рослині вибити квітконіс за допомогою правильного підживлення. Хоча в магазинах сьогодні можна знайти велику кількість різноманітних добрив, однак не обов'язково витрачати багато грошей, щоб мати красиві квіти вдома.

Спробуйте самостійно приготувати кондиціонер для квітів з кип'яченої рисової води. В ній містяться тіамін, ніацин, фолієва кислота та рибофлавін, які дуже потрібні орхідеї для квітіння. Найкраще кип'ячену рисову воду вносити раз на 3-4 тижні протягом вегетативного періоду.

А щоб приготувати кондиціонер, візьміть 1 склянку звичайного білого рису, підсушити його на сковорідці протягом 3 хвилин, потім перемолоти у блендері. Далі 1 чайну ложку такого рисового борошна залийте склянкою окропу, дочекайтеся, щоб вода повністю охолонула.

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