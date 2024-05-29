Якщо під рукою немає штопора: прості способи відкоркувати пляшку вина

Бувають ситуації, коли потрібно відкоркувати пляшку вина, але штопора ніде немає. Спробуйте прості лайфгаки з Мережі.

Якщо потрібно витягнути корок з пляшки, спробуйте помістити її всередину черевика, а потім обережно постукайте ним по поверхні. Корок буде поступово виштовхуватися. Як тільки ви побачите, що він вийшов наполовину, обережно витягніть корок рукою вже до кінця.

Наступний спосіб полягає у використанні гвинта. За допомогою викрутки обережно вкрутіть його у корок, потім візьміть плоскогубці, стисніть ними гвинт і повільно витягніть разом з корком.

На YouTube-каналі Top MMA 007 розповіли також про дуже простий та ефективний спосіб, як відкрити вино запальничкою. Нічого складного в ньому немає, адже він працює за звичайними законами фізики.

Щоб відкоркувати пляшку вина візьміть запальничку, відкрийте шийку пляшки і методично нагрівайте область, де сидить корок, полум'ям. Вже за хвилину він сам вилетить з пляшки, а ви зможете насолодитися вином.

Також корок можна просто проштовхнути всередину пляшки. Для цього вам знадобиться будь-який чистий довгий предмет. Наприклад, ложка чи ручка. Під час натискання важливо робити легкі похитування, щоб корок швидше проходив всередину пляшки.

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