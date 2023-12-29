Якщо покласти в банку з кавою цей продукт, напій матиме насичений смак і розкішний аромат

Щоб кава виходила ароматною і насиченою, її потрібно правильно зберігати. Тоді порошок чи зерна не втрачатимуть свого природного смаку та аромату. Та якщо так сталося, що кава вивітрилася чи втратила свій смак, є маленька хитрість, яка врятує ситуацію. Розповідаємо, який метод використовують у найдорожчих кав’ярнях, аби зберегти насичений смак та аромат кави.

Як правильно зберігати каву, щоб вона не втрачала свого аромату та смаку

Треба щільно закривати ємність, де зберігаються зерна чи мелена кава. Експерти радять зберігати каву у скляних чи металевих банках, які добре закриваються і не пропускають повітря всередину. Ємність із кавою треба зберігати у темному місці, де сухо і немає сонячного світла. Тримайте банку з кавою подалі від продуктів, які мають яскраво виражені смаки. Щоб увиразнити смак кави, треба додати у ємність із зернами чи порошком кілька шматочків темного шоколаду з умістом какао не менше 70%. Така маніпуляція вже через два дні поверне каві насичений аромат і надасть напоєві вишуканого смаку.

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