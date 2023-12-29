Якщо покласти в банку з кавою цей продукт, напій матиме насичений смак і розкішний аромат

Спробуйте маленьку хитрість, якою користуються всі дорогі кав’ярні для того, щоб врятувати зерна, що вивітрилися, і надати каві вишуканого смаку.
Щоб кава виходила ароматною і насиченою, її потрібно правильно зберігати. Тоді порошок чи зерна не втрачатимуть свого природного смаку та аромату. Та якщо так сталося, що кава вивітрилася чи втратила свій смак, є маленька хитрість, яка врятує ситуацію. Розповідаємо, який метод використовують у найдорожчих кав’ярнях, аби зберегти насичений смак та аромат кави.
Як правильно зберігати каву, щоб вона не втрачала свого аромату та смаку
- Треба щільно закривати ємність, де зберігаються зерна чи мелена кава. Експерти радять зберігати каву у скляних чи металевих банках, які добре закриваються і не пропускають повітря всередину.
- Ємність із кавою треба зберігати у темному місці, де сухо і немає сонячного світла.
- Тримайте банку з кавою подалі від продуктів, які мають яскраво виражені смаки.
- Щоб увиразнити смак кави, треба додати у ємність із зернами чи порошком кілька шматочків темного шоколаду з умістом какао не менше 70%. Така маніпуляція вже через два дні поверне каві насичений аромат і надасть напоєві вишуканого смаку.
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