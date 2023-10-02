Якщо посіяти петрушку на зиму, то перший урожай запашної зелені вже отримаєте ранньої весни

Коли і як сіяти кореневу петрушку на зиму, щоб ранньої весни вже зібрати перший щедрий урожай.

Коренева петрушка не боїться українських зим, тому добре переносить холод і не вимерзне. А ранньою весною на столі вже буде духмяна зелень зі свого городу. Хіба це не чудово? Тому саме осінь – це найкращий час, щоб посіяти петрушку.

Коли і як сіяти кореневу петрушку на зиму

Звичайна коренева петрушка – це дворічна рослина. У перший рік посадки вона дає коренеплід, а на другий з неї можна збирати насіння. Цінують цю рослину за те, що у неї вживається все: і корені, і листя.

Для того, щоб посадити кореневу петрушку, потрібна сонячна ділянка з пухким ґрунтом. Таку ділянку слід добре підготувати для висівання зелені. Потрібно глибоко перекопати ґрунт та внести перегній. Петрушку висівають наприкінці жовтня і на початку листопада, насіння повинно бути обов’язково сухим. Якщо петрушка висіватиметься навесні, тоді насіння потрібно замочувати на дві-три доби. Таким чином можна швидше отримати урожай.

Насіння потрібно висівати на глибину один-півтора сантиметри. Простір між рядками повинен бути до 20-ти сантиметрів. Після проростання рослину необхідно прорідити два рази. Вперше, коли з’являться сходи, між ними залишають 3-4 сантиметри. А для того, щоб коріння виросло великим, потрібно згодом залишити відстань між петрушкою до 10 сантиметрів.

Чим підживлювати озиму петрушку і як доглядати

Упродовж сезону петрушку потрібно постійно прополювати, звільняючи від бур’янів. Також підпушувати ґрунт та підживлювати зелень. Але варто пам’ятати, що коренева петрушка на відміну від листкової, не дуже любить гній. Тому її слід удобрювати на початку вегетаційного періоду комплексними добривами, а у серпні підгодовувати фосфорно-калійними.

Основні правила догляду за озимою петрушкою.

На початковому етапі росту можна застосувати розчин пташиного посліду, а також після зрізу зелені.

Хоч петрушка не потребує багато вологи, у суху погоду потрібно здійснювати полив, щоб нові листки мали змогу рости та розвиватися рівномірно.

Після масового зрізання зелені, потрібно лишати на поверхні 7 сантиметрів стебла.

Після першого зрізу петрушка відростає протягом 30 днів.

Якщо ви посадили петрушку і для отримання коренеплодів, тоді зрізайте стебла частково.

Коренеплоди петрушки викопують перед морозами, але потрібно залишити кілька, щоб отримувати свіжу зелень до самих снігопадів.

Ці коренеплоди на зиму вкривають торфом чи тирсою, тоді рослина радуватиме вас запашною зеленню вже ранньої весни.

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