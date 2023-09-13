Що станеться, коли прокидатися рано кожного дня

Звичка рано вставати асоціюється у багатьох із нас з продуктивністю та успішністю. Напевно, кожен чув – хочеш досягти успіху, прокидайся раніше. Але для більшості людей лише одна думка про те, щоб прокинутися о 05:30, зіскочити з ліжка та зробити зарядку, викликає лише бажання закутатися в ковдру і перевести будильник на дванадцяту дня. Та все ж ранковий підйом дуже корисний, його рекомендують як лікарі, так і успішні люди. Чи варто привчати себе до раннього підйому – читайте далі.

Як зміниться життя, якщо рано вставати кожного дня?

Збільшиться продуктивність впродовж дня. Зранку ви завжди можете виділити для себе час, щоб розпланувати свій день, зосередитися на важливих заняттях і не відволікатися на дрібниці. Магія ранку в тому, що ранні години найбільш продуктивні, в цей час можна виконати найскладніші задачі найбільш ефективно.

Буде час, щоб завести здорові звички. Ранок – це ідеальний час для фізичної активності, медитацій, прогулянок на свіжому повітрі чи читання книг. Такі звички формують здоровий та активний спосіб життя, який і є першопричиною успіху.

Ясність думок. В ранкові години спостерігається найбільша продуктивність головного мозку. Тому вчені завжди радять виконувати найскладнішу роботу зранку, поки мозок не почав завантажувати себ інформаційними потоками.

Покращиться якість сну. Можливо, це досить дивно, але ранній підйом неодмінно покращить якість сну. Оскільки при регулярному дотриманні режиму сну та підйому, стабілізуються природні ритми організму, через що покращується сон. Тоді мозок встигає обробити всю інформацію, що заходить за день, а тіло має можливість повність відпочити та відновитися від утоми.

Буде менше стресу. Ранній підйом допоможе без поспіху та стресів підготуватися до насичених робочих годин. Це сприятиме організованому та спокійному початку дня.

Які складнощі можуть бути, якщо рано вставати кожного дня?

Недостатня кількість годин сну. Цю проблему може викликати неправильний розподіл власного часу. Якщо ви вирішили рано вставати, але при цьому лягаєте спати дуже пізно, то це може призвести до хронічного недосипу чи проблеми безсоння.

Складнощі з адаптацією до ранніх підйомів. Деяким людям дуже важко пристосуватися до підйому у ранні години. Зазвичай період адаптації супроводжується фізичною втомою, роздратуванням та розсіяністю.

Зміна соціальної активності. По причині раннього підйому ви можете більше не зустрічатися з друзями, які, наприклад, звикли до нічних посиденьок. А вам такий режим більше не підходитиме, тому це може звузити коло вашого спілкування.

Ця звичка вимагатиме дисципліни та сили волі. Для того, щоб встановити стабільний режим сну та раннього підйому, звичайно, знадобиться сила волі та дисципліна. Тому деякі люди покидають цю корисну звичку через кілька днів, бо не можуть примусити себе втримувати такий розпорядок дня.

Поради: як швидко навчитися рано вставати кожного дня

Варто встановити регулярний режим для сну. Потрібно визначити кількість годин, які ви буде спати. Зазвичай, оптимальний час для сну – це 8-9 годин. Слід лягати в один і той самий час кожного дня, включаючи вихідні. Необхідно створити собі комфортні умови для сну. Переконайтеся, що у кімнаті тихо, прохолодно, немає яскравого освітлення. Не варто перед сном гортати стрічку соцмереж чи новин, оскільки світло від гаджетів негативно впливає на якість сну, ви довго не зможете заснути. Використовуйте будильник. Встановлюйте годинник на той час, коли хочете прокинутися, та розмістіть його там, куди не зможете дотягнутися, щоб відкласти підйом. Відразу після пробудження намагайтеся зробити легку зарядку чи випийте склянку води. Це допоможе вам почуватися зранку бадьоро. Заплануйте зранку щось приємне для себе. Тоді ви матимете мотивацію для того, щоб зіскочити з ліжка. Це може бути читання цікавої книжки, ранкова прогулянка чи медитація. Послідовно дотримуйтеся звички раннього підйому, тоді вам без особливих труднощів вдасться адаптуватися до зміни режиму. Створіть для себе мотивацію. Подумайте та запишіть, яких бажаних цілей ви зможете досягнути завдяки ранньому підйому. Майте терплячість. Щоб набути нової звички рано вставати, потрібен деякий час. Не біда, якщо ви деколи порушуватимете свій новий режим, головне вперто повертатися до цього і не здаватися.

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