Якщо розсада не сходить, приготуйте ефективний розчин: всього дві склянки води і популярний засіб

Якщо ваша розсада не зійшла, не поспішайте з нею прощатися! Є простий спосіб, який допоможе "пробудити" насіння. Приготуйте спеціальний розчин — і воно неодмінно проросте.

Вирощування розсади – це складний і трудомісткий процес. Варто лише на день-два забути про догляд — і вже можна помітити, що деякі паростки загинули.

Це, безперечно, прикро, адже на насіння витрачаються кошти, а на садіння – багато часу. Ба більше, навіть у процесі росту рослини не завжди виживають.

Навіть якщо ви придбали якісне насіння, різкі перепади температур або інші фактори можуть спричинити застійні явища в парнику. Що робити в такій ситуації?

Пропонуємо простий розчин, який можна приготувати за хвилину. Вам знадобиться:

2 склянки теплої води,

2 краплі звичайного медичного йоду,

за бажанням – препарат "Корневін" (за можливості, можна обійтися і без нього).

Приготований розчин перелийте у пульверизатор і щодня обробляйте ним розсаду після провітрювання. Це допоможе рослинам отримати необхідні мікроелементи та стимулюватиме їхній розвиток.

Зверніть увагу: багато видів розсади погано переносять вирощування на підвіконні. Хоча вважається, що найкраще місце для розсади – вікно, культури на кшталт огірків, томатів і баклажанів можуть страждати від перепадів температури, вологості, протягів і прямого сонця. Спочатку краще вирощувати їх у теплому, але затемненому місці, а коли зміцніють – перенести на підвіконня для загартовування.

Йод можна використовувати не тільки для ослабленої розсади, але й для підживлення дорослих рослин.

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