Якщо ще не викинули новорічну ялинку: як можна з користю використати хвою на садовій ділянці

Якщо ви полюбляєте ставити на новорічні свята натуральну ялинку, не поспішайте її викидати. Її хвою можна з користю використати на городі і в саду.

Якщо ви викидаєте новорічну ялинку одразу після свят, це не найкраще рішення. Звісно, ми не пропонуємо залишати її стояти до літа чи наступного Нового року. Все набагато простіше: хвоя ялинки може стати корисною для городу. Вона чудово захищає грядки від шкідників, зокрема слимаків, які не можуть повзати по колючих голках. Розсипавши хвою навколо рослин, ви створите природний бар’єр, який убезпечить ваш урожай.

Однак слимаки — не єдині, кого відлякує хвоя. Її запах не до вподоби колорадським жукам, мурахам, а також деяким видам метеликів і гусені. Тож новорічна ялинка, яка вже виконала свою святкову місію, може стати корисним помічником у вашому саду чи на городі. Щоправда, фермери радять використовувати не лише хвою, а й інші частини дерева для максимального ефекту.

Які ще рослини можуть допомогти в боротьбі зі шкідниками

Наприклад, деревний попіл ефективно відлякує хрестоцвітних блішок і капустяних мух, а ще служить чудовим добривом для городу завдяки високому вмісту поживних речовин. Якщо ж у вас з’явилися павутинні кліщі чи попелиці, їх можна вигнати за допомогою настою з часнику або гіркого перцю.

Цікаво, що захист від шкідників може бути не лише корисним, але й декоративним. Наприклад, чорнобривці та настурції не тільки прикрашають грядки, а й захищають їх від таких шкідників, як нематоди. Також поблизу рослин добре садити полин, лаванду або пижмо — їхній запах відлякує небажаних “гостей”. Для кращого результату варто комбінувати кілька природних способів захисту.

Варто уникати хімічних засобів, оскільки вони шкодять не лише шкідникам, а й корисним комахам, як-от бджолам і джмелям, що запилюють рослини. Натомість органічні методи є безпечними та екологічними.

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