Якщо у вас є хоча б чотири з перерахованих якостей, ви — унікальний тип особистості

Карл Густав Юнг зробив величезний внесок у розвиток психології та психоаналізу.

Відома теорія типів особистості К. Юнга, вона побудована на таких функціях людини як думання, покладання, почуття та сприйняття. Залежно яка функція акцентована та переважає над іншими І виділені різні типи особистості.

На базі типології Юнга в 1940-х роках була створена типологія Майєрс - Бріггс. Згідно з цією методикою, всі типи можна розділити на 4 умовні категорії: екстраверт/інтроверт, інтуїтивне/сенсорне сприйняття світу, мислення/почуття, сприйняття/судження.

Люди, які належать до категорії INFJ представляють рідкісний у світі тип особистості, який об'єднує інтровертів з інтуїтивним сприйняттям світу, що відрізняються особливою чутливістю і граничними судженнями. Розшифровується абревіатура INFJ як інтровертивні, інтуїтивні, ті, що відчувають та співчувають. Попри те, що дуже рідкісний тип особистості (складає менше одного відсотка населення), але, він, однак має значний вплив у світі.

Які особливості представників INFJ

Люди цього типу особистості з упевненістю і легкістю справляються з будь-якими проблемами, одразу знаходять нові шляхи розв'язання проблеми. Вся їхня увага зосереджена на першочергових речах, вони зосереджені виключно на важливому, дрібниці їх не цікавлять. Сумлінно ставляться до роботи, максимально концентруються на поставлених перед ними завдання. Разом з тим, вони працюють не заради самої роботи, їх цікавить процес. Вони цілеспрямовані та старанно працюють над досягненням тієї чи іншої мети. Ще на таких людей можна покластися. У них хороша інтуїція, вони знають, коли станеться щось важливе. Цю особливість ще називають «шостим почуттям». Весь час знаходяться в пошуках істини, не задовольняються загальнодоступними знаннями.Йдуть по життю своїм шляхом. У них небагато друзів, зате вони справжні, інтроверти відбирають їх дуже ретельно. Друзі поділяють їх цінності та погляди на життя. Як справжні інтроверти, вони не люблять великих компаній. Представники INFJ є справжніми емпатами, вони завжди дбають про ближніх. Інтроверти добре відчувають інших людей, легко знаходять з ними спільну мову і взаємні точки дотику. Мають екстрасенсорні здібності, буквально читають думки інших людей, швидко помічають брехню. Завдяки таким здібностям, вони знаходяться в безпеці, тому, що вміють захищати себе від людей з поганими намірами. Воліють бути самотніми, люблять залишатися наодинці з собою, щоб відновити сили та ретельно продумати подальший план дій. Щобільше, вони живуть у власному світі, і він — величезний. Щоб розібратися в ньому, інтровертам необхідна тиша та самотність. Ці люди абсолютно непередбачувані, їх настрій змінюється під впливом тих чи інших факторів. В один момент вони можуть сумувати, а потім одразу будуть від душі сміятися. Максималісти, керуються принципом – все або нічого, віддають перевагу якості, а не кількості, особливо, коли справа доходить до життєво важливих речей. Вважають, що якщо не в змозі зробити все можливе для досягнення тієї чи іншої мети, то краще і не починати спроб. Швидко розв'язують будь-які проблеми, тому, що масштабно дивляться на світ. Тому бачать варіанти виходу із, здавалося б, абсолютно безвихідних ситуацій. Дії їх вивірені, помиляються рідкою Володіють письменницьким талантом, всі свої думки воліють висловлювати на папері. Чим більше їм вдається написати, тим краще вони себе відчувають.

Якщо вам притаманні хоча б 4 з перерахованих особливостей, то можете вважати, що належите до одного з найбільш рідкісних типів особистості у світі.

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