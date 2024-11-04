Якщо в житті суцільні проблеми й неприємності, зробіть ось це – і ви розірвете коло невдач

Розповідаємо, що треба зробити, щоб розірвати коло невдач.

Візьміть на себе відповідальність

Головне, що треба зробити, це усвідомити, що ви господар свого життя. Якщо з вами щось трапляється – гарне чи погане, то саме ви є співучасником цієї ситуації. Не склали іспит, щоб отримати водійське посвідчення? Отже, були недостатньо підготовані. Не пройшли співбесіду на роботу своєї мрії? У вас немає відповідних навичок та досвіду.

Не слід звинувачувати обставини чи інших людей у тому, що вам не пощастило. Краще взяти на себе відповідальність і прийняти той факт, що є проблеми, які потребують вирішення. Тим самим ви не витрачатимете свій внутрішній ресурс на звинувачення, а зможете акумулювати енергію для подолання труднощів. Варто пам’ятати про те, що проблеми даються нам для того, щоб ми їх долали і ставали сильнішими.

Молитва для тих, кого переслідують невдачі

Так, є такі випадки, коли у людини опускаються руки, бо чорна смуга ніяк не закінчується. У цій ситуації краще звертатися до свого янгола-охоронця. Навіть, якщо ви не вірите у захист вищих сил, варто все ж таки спробувати.

Молитва до ангела-охоронця: "Звертаюсь я до тебе, мій янголе. Розпоряджаєшся ти справами моїми з самого народження, ніколи мене не кидав. Прости мій непослух усякий і захисти від невезіння диявольського. Нехай невдачі обійдуть мене стороною і не повернуться. Сподіваюся на прихильність твою і силу велику, так як розраховувати мені більше нема на кого".

Також варто сходити до церкви і трохи побути там, поставити свічку. Можна просто помолитися своїми словами, це наповнить вас життєвими силами та спокоєм.

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