Якщо в житті все не так, як хочеться, треба зробити одну просту річ: порада мудреця

Коли все складається не так, як хочеться, треба ухвалити єдино правильне рішення – і все зміниться на краще.

Омар Хаям – великий філософ, поет, астролог і математик – залишив по собі надзвичайно вагому спадщину, справжню енциклопедію мудрості, яку вклав у свої короткі поезії.

Мудрець настільки добре розумів глибину людської душі, що в його лаконічних поезіях і сьогодні кожен може знайти відповіді на свої складні запитання.

Доволі часто бувають ситуації, коли на людину звалюється купа проблем, і вона не знає, як з ними впоратися. В такі періоди життя перетворюється на суцільну боротьбу.

Великий мислитель у рядках своєї поезії говорить, що робити в період труднощів: "Веселися, якщо світ увесь у вогні колотнечі. Веселися, коли все в цьому житті не так! Кожен веселий у здоров'ї, у щасті повному".

Навіть у "вогні колотнечі" Омар Хаям рекомендує радіти життю і не втрачати свого оптимізму. Поет нагадує, що найголовніше в житті – це здоров’я. Якщо воно є, це вже вагома підстава для радості, навіть якщо все інше йде не так, як хочеться.

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