Якщо вам зараз дуже важко, скажіть ці слова – і все буде добре

Якщо наразі у вашому житті є якісь негаразди або взагалі настала чорна смуга невдач, значить, настав час для змін. У такий період варто не впадати у паніку чи відчай, а шукати точку опори в собі. Це відбувається лише для того, щоб ваше життя стало кращим. Психологи й тренери особистісного розвитку рекомендують дати собі час прожити неприємності, пов’язані зі змінами, так ви зможете перейти на більш високий рівень добробуту й достатку. Розповідаємо, яку фразу треба говорити собі, щоб швидше закінчилися всі негаразди.

Як вийти з чорної смуги невдач і стати щасливими

По-перше, треба говорити собі таку фразу: "Я є, і маю право на щастя, здоров’я, добробут – це все належить мені від народження". Тим самим, ви декларуєте своє право на те, щоб доля була до вас прихильною. Повторюйте ці слова якомога частіше, вже за кілька днів побачите, як все почне змінюватися. А головне, зміни відбудуться з вами, ви переконаєтеся, що народжені з правом бути щасливими.

Тим самим, ви декларуєте своє право на те, щоб доля була до вас прихильною. Повторюйте ці слова якомога частіше, вже за кілька днів побачите, як все почне змінюватися. А головне, зміни відбудуться з вами, ви переконаєтеся, що народжені з правом бути щасливими. По-друге, варто пам’ятати, коли якась неприємність повторюється у вашому житті постійно, це означає, що ви не взяли свого уроку з цієї ситуації, і вас життя повертає до неї знову. Щоб вийти з цього циклу негараздів, треба зрозуміти, що ви робите не так, і ситуація закриється. Як визначити, що ви пройшли урок? Якщо ви знову потрапите у таку халепу, наприклад, у токсичні стосунки, то ви вже діятимете по-новому, не погоджуватиметеся на це. Тоді життя виведе вас на новий рівень, і більше у вашому просторі не буде поганих людей, які робитимуть вам боляче. Це також стосується проблем із грошима, здоров’ям, роботою тощо.

варто пам’ятати, коли якась неприємність повторюється у вашому житті постійно, це означає, що ви не взяли свого уроку з цієї ситуації, і вас життя повертає до неї знову. Щоб вийти з цього циклу негараздів, треба зрозуміти, що ви робите не так, і ситуація закриється. Як визначити, що ви пройшли урок? Якщо ви знову потрапите у таку халепу, наприклад, у токсичні стосунки, то ви вже діятимете по-новому, не погоджуватиметеся на це. Тоді життя виведе вас на новий рівень, і більше у вашому просторі не буде поганих людей, які робитимуть вам боляче. Це також стосується проблем із грошима, здоров’ям, роботою тощо. По-третє, кожного дня дякуйте за те, що у вас є. Подяка – це найсильніша молитва. Якщо не хочете у своєму житті неприємностей, просто дякуйте. Подивіться навколо, є люди, яким набагато гірше, ніж вам, а у вас напевно є, за що бути вдячними життю: за дім, родину, роботу, одяг чи їжу. Так ви декларуватимете намір щастя й достатку, і у вас лише прибуватиме. Ви станете більш здоровими, щасливими та успішними. Адже ми всі отримуємо лише те, що транслюємо у цей світ.

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