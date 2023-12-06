Якщо вас намагаються принизити, скажіть тільки одне слово: це безпрограшний прийом

Колись великий психолог, Зигмунд Фрейд, сказав, що сильна особистість не повинна брати на себе тягар чужих тверджень. Зазвичай, коли людина ображає, до нас це не має жодного відношення, просто їй дуже боляче і погано. Бо кожен з нас ділиться з іншими лише тим, що несе в собі. Розповідаємо, що потрібно зробити, коли вас починають ображати чи принижувати.

Як чинити опір образам і поганій поведінці

Не варто сперечатися, просто потрібно сказати «так» будь-яким негативним словам, що сказані у ваш бік. Як і чому це працює? Коли ви спокійно погоджуєтеся із твердженнями опонента, ви розчиняєте психологічний тиск, який іде на вас з його боку. Тоді людина, що вас зачепила, буде вимушена заспокоїтися, бо ви не даєте їй жодних підстав для продовження діалогу. Сказавши «так», ви знецінюєте будь-який негатив, позбавляючи можливості зробити наступний випад у ваш бік.

Поліпшуйте свою самооцінку, адже ви те, що про себе думаєте. Тому, аби вас не зачіпали образливі слова, думайте про себе тільки найкраще, ви маєте стати найціннішою особистістю для себе. Не дозволяйте оточуючим похитнути віру в те, що ви найкраща чи найкращий. Тоді вам буде абсолютно байдуже до того, що вас ображають.

А якщо у вашому оточенні є такі люди, які вас критикують чи ображають, то варто задуматися над тим, щоб виключити їх зі свого кола спілкування. Бо життя занадто коротке, аби витрачати його на токсичних людей, які тільки те й роблять, що отруюють все навколо себе.

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