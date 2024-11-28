Якщо ваша курка це побачить, про яйця можете забути: фермерка розповіла, що впливає на відкладання

Може так статися, що кури раптом припиняють нести яйця і не хочуть відкладати їх навіть за правильного догляду чи харчування. Що може стати причиною?

Авторка блогу на YouTube про фермерство Тетяна Рибаченко розповіла про те, що кури можуть припинити відкладати яйця, якщо відчують сильний стрес чи небезпеку.

Наприклад, якщо на домашню птицю напав собака чи вона побачила, як ви забрали і зарубали одну з них, то нервова система курочок може дати збій і вони не будуть нести яйця.

Також раніше фермерка розповідала, що існує ще одна причина, чому ви не бачите яєць у курнику. Справа в тому, що ви не прибираєте курячий послід.

Якщо цього не робити, то в курнику бракуватиме кисню і це негативно позначиться на відкладанні яєць. Щоб цьому запобігти, намагайтеся хоча б інколи провітрювати приміщення, де живуть і несуться кури. Проте, слідкуйте, щоб не було протягів. Птиця їх не любить.

Авторка блогу порекомендувала раз на два дні влітку прибирати курник, очищаючи його від посліду. А взимку регулярно класти на свіжий курячий послід підстилку з соломи. Чому його не можна прибирати в холодну пору року? Справа в тому, що послід відіграє роль утеплювача і допомагає додатково обігріти курник.

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