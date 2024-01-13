Якщо ваше прізвище звучить так, значить, воно походить від давніх професій: що означають родові імена

Ось які українські прізвища походять від давніх професій, що вже не існує сьогодні.

Дуже часто у давнину людям давали родові імена, які характеризували особливість їхнього зовнішнього вигляду, характеру чи описували рід діяльності. В книзі українського мовознавця Юліана Редька "Сучасні українські прізвища" вказано перелік цікавих українських прізвищ, які пов'язані з економічним життям тогочасної країни. І рівень розвитку різноманітних галузей господарства був серед українців чималий.

До скасування кріпацтва промисловість на території сучасної України перебувала у зародковому стані. Тому природно, що ті люди, які займалися нею, сильно виділялися на фоні інших. Часто назва їх професія не лише ставала особистим іменем, але й переходила до нащадків, як прізвище.

Наприклад, на зародження металургійної промисловості вказує прізвище Гамерник (перекручений варіант від "гамарник"), яке походить від слова "гамарня" (застаріла назва для металообробного закладу, металоплавильні, водяної кузні). Нині це родове ім'я займає 32986 місце, налічуючи 141 носіїв. Найчастіше зустрічається на Придністров'ї.

Ще одне прізвище Рудник, походить від слова "рудокоп". А ось родове ім'я Рудніцький можна пов'язати з назвою місцевості, де такий промисел розвивався. Сьогодні в Україні носіїв прізвища Рудник 1785 особин, а зустрічається воно найчастіше на Волині.

Досить цікаве прізвище Гутник та похідне від нього Гутникевич. Вони означають людину, яка працює на скляному заводі. Сьогодні існує близько 3000 носіїв такого родового імені і зустрічається воно на Галичині.

Особливо популярним промислом на території сучасної України була експлуатація лісів, а тому це посприяло появі таких прізвищ як Угляр, Смоляр-Смолярчук-Смолярський, Будник-Будниченко. Наприклад, прізвище Угляр популярне сьогодні на Галичині, налічує 144 особи і займає 32390 місце.

Прізвище Будник більш популярне, адже налічує 2777 особи і більшість таких людей живе на Поділлі. А ось родове ім'я Смоляр зустрічається на Слобожанщині і налічує 2337 носіїв, займаючи 1883 місце.

Дуже популярною в давнину була шкіряна промисловість. Вона представлена двома прізвищами — Кожем'як і Гарбар. Перше популярне в Кіровоградській області і налічує 55 носіїв. Друге можна зустріти у Житомирській області. Воно налічує 2648 носіїв.

Здавна славилася Україна виробництвом килимів, а тому ця професія просто не могла не залишитися слід в антропонімії українців. В Київській області можна зустріти прізвище Килімник. Синонімічним до нього є родове ім'я Коберник (утворене від слова "кобер", "ковер", тобто "килим"). Воно налічує 1672 носіїв і поширене на Придніпров'ї.Також існує і варіант Коберський.

Прізвища Пекар, Пекарський, Пекарчук пов'язані з людьми, які випікали хліб. Найбільш популярні вони сьогодні на Волині.

Читайте також: