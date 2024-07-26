Якщо вершкове масло кришиться, що це означає: який продукт вважається найкращим

Є кілька видів вершкового масла, на упаковці зазначена та інформація, за якою можна визначити якість продукту.

Експерти з безпеки харчування наголошують, що причин, з яких вершкове масло кришиться, може бути декілька. Розповідаємо, чому вершкове масло починає кришитися, коли його ріжеш, і який продукт вважається найкращим.

Чому вершкове масло кришиться: пояснення експертів

Вершкове масло може кришитися тоді, коли його довго тримали в холодильнику чи неодноразово розморожували. У цьому випадку проблема стосується не якості самого продукту, а порушення умов зберігання. Якщо масло не заморожували, а воно все одно кришиться, це означає, що порушено технологію виробництва. Або в продукт додали велику кількість рослинних жирів.

Якщо вершкове масло занадто м’яке або чорніє на сковорідці під час приготування страв, воно однозначно низької якості. Тому наступного разу варто ретельно перевіряти такий продукт перед покупкою.

Яке вершкове масло найкраще: скільки жиру має містити продукт

Експерти з безпеки харчування рекомендують у першу чергу звертати увагу на склад продукту. Зазвичай цю інформацію виробник вказує на упаковці. Якісним вважається масло, у складі якого на першому місці стоять вершки чи незбиране молоко.

Якщо список складників містить рослинні жири, то від покупки такого продукту краще утриматися. Навіть, якщо дуже спокуслива вартість цього масла. Бо неякісний продукт може бути вкрай небезпечним для здоров'я, а ще не дуже смачним.

Окрім того, варто звертати увагу на жирність вершкового масла. Ця інформація великими літерами вказана на лицьовій стороні упаковки, щоб її було видно одразу. Якісне та смачне вершкове масло має жирність не менше 72,5%.

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