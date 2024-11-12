Якщо ви будете зберігати цибулю поруч з цим, то вона перетвориться на гниль: фатальна помилка

Якщо запитати українців, як зберігати цибулю, то більшість відповість, що їй потрібне сухе прохолодне місце з доступом свіжого повітря. Однак, є одна помилка, якої припускаються майже всі.

Якщо ви покладете в одному приміщені, наприклад, льоху, цибулю і картоплю, то будьте готовими до того, що через деякий час замість цибулин побачите неприємну смердючу жижу та гниль. Тому обов'язково запам'ятайте, що ці овочі "не люблять" один одного.

Які ще є правила зберігання цибулі? Експерти стверджують, що цей овоч важливо зберігати за температури від 0 до 10 градусів. Тоді вона пролежить близько одного року. Якщо температура нижча або вища, то цей термін значно скорочується.

Нарізану цибулю слід зберігати в холодильнику, а ще краще покласти її в морозильну камеру. Якщо ви розрізали цибулину навпіл, то краще перед зберіганням покласти її в герметичний контейнер чи пакет. В холодильнику вона пролежить близько одного тижня.

Якщо ви збираєтесь пізніше готувати цибулю і додавати її в різні гарячі страви, тобто вам не важливі її пружність та текстура, тоді обов'язково покладіть в морозильну камеру. Там вона пролежить і до кількох місяців.

Зелену цибулю, солодку цибулю, цибулю-порей, зелений часник і стрілки часнику слід також зберігати лише в холодильнику.

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