Якщо ви не чистите історію переглядів у TikTok – це найфатальніша помилка: ось навіщо це треба

Така процедура вкрай важлива як для самого телефону, так і для зручності користування додатком.
Всі відео, які ми переглядаємо в соцмережі TikTok зберігаються на телефоні. А це у свою чергу не лише з’їдає пам’ять смартфона, а й уповільнює роботу додатку. Тому вкрай важливо періодично чистити історію, тоді додаток працюватиме в рази швидше. А пам’яті на вашому телефоні стане більше.
Як швидко почистити історію переглядів у TikTok: покрокова інструкція
- Треба відкрити TikTok і перейти на вкладку "Головна".
- Натисніть на опцію пошуку і введіть у відкритому полі крапку, потім ще раз натисніть "Пошук".
- У верхній частині екрана з’являться опція "Відкрити твою історію переглядів", на неї треба натиснути.
- Далі шукаємо опцію "Вибрати" і натискаємо "Вся історія переглядів".
- Коли будуть вибрані всі відео, натисніть кнопку "Видалити".
- Готово! Тепер ваш TikTok працюватиме швидше, а пам’яті на телефоні стане більше.
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