Якщо ви почули хоч одну із цих фраз, знайте, що вами маніпулюють

Можливо, людина робить це ненавмисно, та через таку манеру ведення діалогу опонент втрачає впевненість у собі, почувається неповноцінним, а в дуже важких випадках справа може дійти до депресії.

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: пояснення психологів

Під час комунікації психологи рекомендують звертати увагу на свої емоційні відчуття і те, як ви почуваєтеся фізично. Вами точно намагаються маніпулювати, якщо ви під час розмови:

почуваєтеся винними, хоча нічого поганого не зробили;

сумніваєтеся у собі, вам раптово здається, що ваші бажання не мають значення, ви щось самі собі надумали;

відчуваєте внутрішній протест, але погоджуєтеся зі страху образити чи зробити щось не так.

Які типові фрази використовує маніпулятор

У маніпуляціях часто використовуються фрази, які знецінюють, плутають, викликають почуття провини чи обов'язку:

"Я заради тебе відмовляю собі в усьому та стільки роблю, а ти..."

"Ти мене підводиш, я так розраховував на тебе!"

"Ну якщо для тебе це не важливо і не має жодного значення, тоді…"

"Ти думаєш лише про себе!"

"Усі нормальні люди погодились би, а тобі все не так!"

"Не вигадуй, ти просто неправильно все розумієш і надумуєш нісенітниці".

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