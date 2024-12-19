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Якщо ви почули хоч одну із цих фраз, знайте, що вами маніпулюють

Якщо ви почули хоч одну із цих фраз, знайте, що вами маніпулюють

Як зрозуміти зі слів людини, що вона вами маніпулює / Фото: Freepik

Можливо, людина робить це ненавмисно, та через таку манеру ведення діалогу опонент втрачає впевненість у собі, почувається неповноцінним, а в дуже важких випадках справа може дійти до депресії.

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: пояснення психологів

Під час комунікації психологи рекомендують звертати увагу на свої емоційні відчуття і те, як ви почуваєтеся фізично. Вами точно намагаються маніпулювати, якщо ви під час розмови:

  • почуваєтеся винними, хоча нічого поганого не зробили;
  • сумніваєтеся у собі, вам раптово здається, що ваші бажання не мають значення, ви щось самі собі надумали;
  • відчуваєте внутрішній протест, але погоджуєтеся зі страху образити чи зробити щось не так.

Які типові фрази використовує маніпулятор

У маніпуляціях часто використовуються фрази, які знецінюють, плутають, викликають почуття провини чи обов'язку:

  • "Я заради тебе відмовляю собі в усьому та стільки роблю, а ти..."
  • "Ти мене підводиш, я так розраховував на тебе!"
  • "Ну якщо для тебе це не важливо і не має жодного значення, тоді…"
  • "Ти думаєш лише про себе!"
  • "Усі нормальні люди погодились би, а тобі все не так!"
  • "Не вигадуй, ти просто неправильно все розумієш і надумуєш нісенітниці".

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