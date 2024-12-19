Якщо ви почули хоч одну із цих фраз, знайте, що вами маніпулюють

Можливо, людина робить це ненавмисно, та через таку манеру ведення діалогу опонент втрачає впевненість у собі, почувається неповноцінним, а в дуже важких випадках справа може дійти до депресії.
Як зрозуміти, що вами маніпулюють: пояснення психологів
Під час комунікації психологи рекомендують звертати увагу на свої емоційні відчуття і те, як ви почуваєтеся фізично. Вами точно намагаються маніпулювати, якщо ви під час розмови:
- почуваєтеся винними, хоча нічого поганого не зробили;
- сумніваєтеся у собі, вам раптово здається, що ваші бажання не мають значення, ви щось самі собі надумали;
- відчуваєте внутрішній протест, але погоджуєтеся зі страху образити чи зробити щось не так.
Які типові фрази використовує маніпулятор
У маніпуляціях часто використовуються фрази, які знецінюють, плутають, викликають почуття провини чи обов'язку:
- "Я заради тебе відмовляю собі в усьому та стільки роблю, а ти..."
- "Ти мене підводиш, я так розраховував на тебе!"
- "Ну якщо для тебе це не важливо і не має жодного значення, тоді…"
- "Ти думаєш лише про себе!"
- "Усі нормальні люди погодились би, а тобі все не так!"
- "Не вигадуй, ти просто неправильно все розумієш і надумуєш нісенітниці".
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