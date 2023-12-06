Якщо вимкнули світло під час прання: що обов’язково треба зробити з пральною машиною

Чи треба зливати воду з пральної машинки, коли вимкнули світло: поради експертів.

Якщо раптом вимкнули світло, а у вас працює пралка, потрібно діяти правильно, щоб не зламалася машинка і не зіпсувалися речі. Розповідаємо, що необхідно робити, коли вимкнули світло під час прання.

Що робити, коли під час прання вимкнули світло

Експерти з ремонту пральних машин надали покрокову інструкцію, як діяти в такому випадку.

Спочатку потрібно витягнути штекер із розетки. Таким чином вашу машинку буде захищено від перепаду напруги, коли знову увімкнуть світло.

Якщо відключення недовге, тоді зливати воду з пральної машинки не треба.

Після того, як увімкнуть світло, не поспішайте відразу вмикати пральну машинку. Зачекайте кілька хвилин, поки напруга стабілізується, тоді вмикайте.

Запустіть програму полоскання та віджимання, щоб добре виполоскати речі, які тривалий час були в мильній воді.

Що робити, коли під час прання світло вимкнули на добу і більше

Якщо напруги немає тривалий час, тоді потрібно вдатися до інших методів.

Спочатку треба вимкнути машинку з розетки, потім підстелити під неї суху ганчірку чи рушник.

Далі знайдіть зливну трубу у нижній частині пралки.

Потрібно вийняти цей шланг, зняти заглушку і спустити воду у тазик чи відро.

Після того, як зіллєте воду, закрийте шланг і поверніть на місце. Потім відкрийте дверцята пральної машинки і витягніть звідти речі.

Якщо дверцята заблоковані, тоді скористайтеся аварійним тросом чи шнурком. Він повинен знаходитися поруч зі зливним фільтром.

Читайте також:

Як за хвилину позбутися слідів косметики на комірі пуховика без прання: маленька хитрість

Ви просто не впізнаєте свої рослини: що обов’язково треба класти до горщиків з квітами

Яку постільну білизну варто купувати: названо найкращу тканину без ковтунців і зачіпок