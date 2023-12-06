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Якщо вимкнули світло під час прання: що обов’язково треба зробити з пральною машиною

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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612
Час на прочитання
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Якщо вимкнули світло під час прання: що обов’язково треба зробити з пральною машиною

Що робити, якщо вимкнули світло під час прання / Фото: pixabay.com

Чи треба зливати воду з пральної машинки, коли вимкнули світло: поради експертів.

Якщо раптом вимкнули світло, а у вас працює пралка, потрібно діяти правильно, щоб не зламалася машинка і не зіпсувалися речі. Розповідаємо, що необхідно робити, коли вимкнули світло під час прання.

Що робити, коли під час прання вимкнули світло

Експерти з ремонту пральних машин надали покрокову інструкцію, як діяти в такому випадку.

  • Спочатку потрібно витягнути штекер із розетки. Таким чином вашу машинку буде захищено від перепаду напруги, коли знову увімкнуть світло.
  • Якщо відключення недовге, тоді зливати воду з пральної машинки не треба.
  • Після того, як увімкнуть світло, не поспішайте відразу вмикати пральну машинку. Зачекайте кілька хвилин, поки напруга стабілізується, тоді вмикайте.
  • Запустіть програму полоскання та віджимання, щоб добре виполоскати речі, які тривалий час були в мильній воді.

Що робити, коли під час прання світло вимкнули на добу і більше

Якщо напруги немає тривалий час, тоді потрібно вдатися до інших методів.

  • Спочатку треба вимкнути машинку з розетки, потім підстелити під неї суху ганчірку чи рушник.
  • Далі знайдіть зливну трубу у нижній частині пралки.
  • Потрібно вийняти цей шланг, зняти заглушку і спустити воду у тазик чи відро.
  • Після того, як зіллєте воду, закрийте шланг і поверніть на місце. Потім  відкрийте дверцята пральної машинки і витягніть звідти речі.
  • Якщо дверцята заблоковані, тоді скористайтеся аварійним тросом чи шнурком. Він повинен знаходитися поруч зі зливним фільтром.

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Дата публікації
Перегляди
612
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