Якщо вродив щавель, спробуйте зберегти його на зиму: простий рецепт, щоб вийшов і борщ, і соус

Щавель дає урожай протягом майже всього літа, але якщо ви хочете насолоджуватися стравами з нього ще й взимку, слід зробити заготовлення.

Як заморожений, так і консервований щавель чудово зберігає свій смак та основні властивості, а тому його можна використовувати для приготування зеленого борщу, різних соусів, салатів тощо. Якщо додати до своїх зимових страв цю зелень, можна насолодитися літнім смаком навіть в люті морози.

Щоб закрити щавель на зиму в банках, вам знадобляться вього три інгредієнти:

сам щавель — 1 кг;

сіль — 100 г;

вода — 1 л.

Спочатку щавель потрібно ретельно промити під проточною водою, щоб видалилися весь пісок та бруд. Товсті стебла краще відірвати або відрізати, а потім листя нарізати смужками шириною до 2 см.

Тепер потрібно підготувати тару, в якій ви будете зберігати щавель взимку. Кришки та банки слід також вимити, а потім простерилізувати, щоб запобігти розвитку бактерій. Зробити це ви можете за допомогою духовки, мікрохвильової печі чи просто на пару.

Прийшов час приготувати розсіл. Закип'ятіть у каструлі воду, додайте сіль і перемішайте, щоб вона повністю розчинилася. Зніміть з вогню розсіл і трішки його охолодіть.

Можете приступати до консервації. Нарізаний щавель потрібно розкласти у підготовлені банки, ущільнюючи, щоб помістилося якомога більше. Потім залийте розсолом, залишивши трішки простору да краю банки. Закрутіть кожну ємність стерилізованою кришкою, а потім ще раз простерилізуйте. Для цього банки потрібно поставити у велику каструлю з гарячою водою, що рідина покривала їх на 2/3. Стерилізувати слід 15-20 хвилин на середньому вогні.

Після цього обережно витягніть банки і залишіть їх остигати за кімнатної температури. Зберігати консервований щавель потрібно у прохолодному та темному місці.

Ви також можете успішно заморозити щавель на зиму. Так ви ще краще збережете його смакові та корисні властивості.

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