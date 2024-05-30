Якщо жовтіє пір’я цибулі: ось що треба швидко зробити, щоб урятувати врожай

Пожовтіння цибулі наприкінці сезону – природне явище перед збиранням урожаю. Та що робити, якщо цей процес почався задовго до планового? Тут спочатку треба виявити причини, чому жовтіє пір’я, потім – невідкладно ліквідувати цю проблему відповідними заходами. Розповідаємо, з яких причин починає жовтіти цибуля на початку літа, і що робити, щоб урятувати майбутній урожай.

Чому жовтіє пір'я цибулі на початку літа: що робити

Недостатній полив. Якщо земля на грядці пересохла, це одразу позначається на пір’ї цибулі, яке страждає від нестачі вологи. Щоб уникнути такої проблеми, варто поливати цибулю на початку червня двічі на тиждень, а в суху погоду – 3-5 разів. На один квадратний метр необхідно до восьми літрів води.

Якщо земля на грядці пересохла, це одразу позначається на пір’ї цибулі, яке страждає від нестачі вологи. Щоб уникнути такої проблеми, варто поливати цибулю на початку червня двічі на тиждень, а в суху погоду – 3-5 разів. На один квадратний метр необхідно до восьми літрів води. Нестача поживних речовин. Якщо в цибулі жовтіють кінчики пір’я – їй бракує азоту. Ще один показник нестачі цього мінералу – перо росте коротким і товстим. Щоб швидко врятувати цибулю, достатньо буде внести азотисті добрива – настій гною чи сечовину.

Якщо в цибулі жовтіють кінчики пір’я – їй бракує азоту. Ще один показник нестачі цього мінералу – перо росте коротким і товстим. Щоб швидко врятувати цибулю, достатньо буде внести азотисті добрива – настій гною чи сечовину. Стеблова нематода. Це такі невеликі білі хробаки, які з’являються всередині пера. Найефективніша боротьба з нематодою – це обробка посівного матеріалу перед висаджуванням у відкритий ґрунт.

Це такі невеликі білі хробаки, які з’являються всередині пера. Найефективніша боротьба з нематодою – це обробка посівного матеріалу перед висаджуванням у відкритий ґрунт. Цибулева міль. Цей шкідник маленьких розмірів, що має жовтуватий колір з коричневими бородавками. Якщо міль завелася на грядці з цибулею, то її треба обробляти інсектицидами.

Цей шкідник маленьких розмірів, що має жовтуватий колір з коричневими бородавками. Якщо міль завелася на грядці з цибулею, то її треба обробляти інсектицидами. Цибулева муха. Якщо у пера пожовтіли кінчики, отже, завівся цей паразит. Зазвичай мухи атакують грядку з цибулею у травні. Уражені рослини гниють у землі, їх треба одразу викопувати та спалювати. А міжряддя – посипати попелом і тютюновим пилом.

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